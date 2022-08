Sławomir i Kajra się rozstają? Skomentowali doniesienia

O kryzysie w związku Sławomira Zapały i Magdaleny Kajrowicz jest głośno od kilku tygodni. Para jest małżeństwem od 2011 roku i doczekała się synka Kordiana. Jednak Sławomir i Kajra nie tylko razem mieszkają, ale też pracują, podróżują i występują. Artyści nie tylko koncertują i pojawiają się w telewizji, ale także w teatrze, reklamach i filmach. W takich okolicznościach łatwo o kryzys w związku. Swojego czasu media rozpisywały się, że para celebrytów zamierza się rozwieść. Teraz głos zabrali główni zainteresowani.

W rozmowie z redakcją „Na żywo” Kajra wyznała, że w domu pełnią rolę... gości. – W domu jesteśmy gośćmi, bo w sezonie mamy naprawdę dużo zajęć. Wszystko wymaga od nas ogromnego zaangażowania i przygotowania, a szczególnie występy rejestrowane przez telewizję. Czasem bywamy bardzo zmęczenia, ale naprawdę kochamy naszą pracę – powiedziała. Gwiazda nie kryła jednak, że związek ze Sławomirem nie zawsze jest doskonały, ale to świadczy o zaangażowaniu i wzajemnym zabieganiu o uwagę. – Generalnie, jak nie ma tej nutki pikanterii, tematu niezgody to nudno było. Więc dobrze, kiedy zawsze się można o coś posprzeczać. Przynajmniej wiadomo, że chyba nam zależy na sobie. Gdybyśmy się nie sprzeczali, to by znaczyło, że odpuszczamy – podkreśliła.

Sławomir i Kajra rozstają się?

Mimo ciągłych podróży i masy obowiązków zawodowych Sławomir wyznał mediom, że obiady i kolacje w trasie hotelowej małżeństwo traktuje jak randki. To wszystko, by w natłoku obowiązków znaleźć chwile dla siebie. Małżeństwo kiedy ma więcej wolnego czasu, wyjeżdża na wakacje. – Lecimy gdzieś daleko we troje, ładujemy baterie i cieszymy się sobą – podkreślił artysta.

Do plotek o rozwodzie odniosła się Kajra. Gwiazda zdecydowanie zaprzeczyła. – Czasami w nerwach coś się tam rzuci, ale absolutnie nie warto zaczynać wszystkiego od początku, na nowo poznawać ludzi, chodzić na randki, znowu się docierać, przechodzić jeszcze raz to wszystko. Jak już się zdecydowaliśmy, to fajnie pracować nad tym związkiem, żeby był trwały. To wymaga mega dużo pracy – powiedziała w rozmowie z redakcją Pomponika.

