Celebrytka znana z TVN w „Tańcu z Gwiazdami”. Znamy pełną listę uczestników 13. edycji show!

„Taniec z Gwiazdami” to jeden z najchętniej oglądanych programów w polskiej telewizji. Początkowo emitowany przez stację TVN, obecnie gości na antenie Polsatu. Zasady show są bardzo proste: uczestnicy muszą jak najlepiej zatańczyć przygotowaną wcześniej choreografię. Każdorazowo ich występy są oceniane przez jury i uczestników. W każdym odcinku odpada jedna para, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów.

Na zwycięzców czeka Kryształowa Kula. Do grona zdobywców statuetki zaliczają się m.n. Katarzyna Cichopek, Kinga Rusin, Agata Kulesza, Anna Mucha oraz Beata Tadla. Na tanecznym parkiecie mogliśmy zobaczyć wielu aktorów, sportowców, muzyków, a także polityków. Widzowie mogli podziwiać tańce m.in. Krzysztofa Bosaka, Aleksandry Kwaśniewskiej czy Marii Wałęsy.

Co wiemy o 13. edycji „Tańca z Gwiazdami”?



Wielkimi krokami zbliża się kolejna - już trzynasta - edycja „Tańca z Gwiazdami”. Chociaż do premiery nowych odcinków zostało jeszcze kilka tygodni, produkcja programu ujawniła nazwiska wszystkich uczestników, którzy pojawią się na parkiecie. Jak podają Wirtualne Media, jako ostatnia do grona tancerzy dołączyła Karolina Pisarek. Modelka dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programach stacji TVN - „Top Model” oraz „Ameryka Express”. Z kolei widzowie „Dzień dobry TVN” mogli na bieżąco śledzić przygotowania celebrytyki do ślubu z Rogerem Sallą.

Taneczne show po raz kolejny poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Izabela Janachowska i Krzysztof Ibisz. Mniej lub bardziej surowe oceny uczestnikom programu będzie dawać jury w składzie: Iwona Pavlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny.

„Taniec z Gwiazdami” – pełna lista uczestników 13. edycji

Krzysztof Rutkowski

Najsłynniejszy polski detektyw bez licencji.





Maja Włoszczkowska



Maja Włoszczowska przez lata należała do elity kolarstwa góskiego kobiet. Pochodząca z Warszawy niespełna 38-letnia zawodniczka jest dwukrotną wicemistrzynią olimpijską w cross-country. Do tego dorobku dołożyła 10 krążków mistrzostw świata, w tym ten najcenniejszy, złoty, który zdobyła w 2010 roku w Mt-Sainte-Anne.

Włoszczowska świetnie radziła sobie nie tylko w kategorii cross-country, ale również w maratonach. Najlepszym potwierdzeniem jej wysokich umiejętności są medale mistrzostw świata zdobywane czterokrotnie. Przed zawodami na wyspie Elba ostatni raz stała na podium MŚ w maratonie w 2018 roku, kiedy to sięgnęła po brąz w Auronzo.



Jamala



Jamala tak naprawdę nazywa się Susana Alimivna Jamaladinova. Urodziła się 27 sierpnia 1983 roku w Oszu na terenie dzisiejszego Kirgistanu. Po raz pierwszy jej drogi z Eurowizją połączyły się w 2010 roku, kiedy wystartowała z singlem "Smile" w ukraińskich preselekcjach. Zajęła wtedy trzecie miejsce. W 2016 roku wydała trzeci album studyjny i ponownie zgłosiła się do preselekcji do Eurowizji. Tym razem je wygrała i reprezentowała Ukrainę podczas konkursu w Sztokholmie.

Wzruszająca kompozycja „1944” podbiła serca zarówno jurorów, jak i widzów, dzięki czemu z wynikiem 534 punktów wokalistka stała się drugą ukraińską zwyciężczynią konkursu. Po Eurowizji stała się osobowością medialną, kilkukrotnie była jurorką w ukraińskich selekcjach do Eurowizji, a także trenerką w formacie The Voice.

W 2020 roku wzięła udział w filmie Netfliksa o Eurowizji. W związku z wojną w Ukrainie aktualnie mieszka w Turcji, choć wciąż pozostaje aktywna zawodowo, dając koncerty i występuje w programach telewizyjnych w całej Europie.



Karolina Pisarek



O Karolinie Pisarek stało się głośno za sprawą udziału w piątej edycji show TVN-u „Top model”. Mimo, że uczestniczka nie wygrała programu, zdobyła ogromną popularność. Od tego czasu jej kariera nabrała tempa.

Twarz Pisarek pojawiła się na okładkach wielu pism modowych, w tym zagranicznych tytułów takich jak „Harpers Bazaar” czy „Shape”. Jesienią 2018 roku Karolina Pisarek zadebiutowała na wybiegu podczas Fashion Week w Miami. Fashion TV wyróżniło ją nagrodą Modelki Roku. Na swoim koncie ma tysiące sesji zdjęciowych i wiele kontraktów reklamowych.

Pisarek została także doceniona przez twórców rankingu najpiękniejszych twarzy świata firmę TC CANDLER. Polka zajęła 50. miejsce i tym samym wyprzedziła min. Sophie Turner, Natalie Portman czy Selenę Gomez. Wraz z przyjaciółką Martą Gajewską-Komorowską wygrała drugą edycję programu TVN „Ameryka Express”. Później była współprowadzącą program „Top Model”.



Jacek Jelonek

Pierwszy polski "Prince Charming", popularny model w branży fashion - Jacek Jelonek to kolejna z gwiazd, która wystąpi w nadchodzącej edycji„Tańca z Gwiazdami”! Ma na swoim koncie udział w wielu pokazach i sesjach zdjęciowych dla prestiżowych marek i czasopism z całego świata



Ilona Krawczyńska



Ilona Krawczyńska to połowa duetu sióstr ADiHD, niezwykle popularnych influencerek. Swoje powołanie do pracy w mediach odkryła jeszcze na studiach dziennikarskich. Realizuje się jako prezenterka telewizyjna oraz konferansjerka. Ma na koncie tytuły Miss Ziemi Łódzkiej 2014 i Miss Fitness, a także Miss Friendship zdobyty podczas Miss Bikini Universe 2015.

W 2014 roku została finalistką Miss Polski, a w 2021 roku razem z Krzysztofem Ibiszem i Izabelą Janachowską prowadziła galę finałową konkursu. Wspólnie z Marceliną Zawadzką tworzy duet prowadzących reality show „Farma”, który był także obecny na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2021.



Natalia Janoszek

Natalia Janoszek to aktorka kina Bollywood i Hollywood. Pierwsza Polka nagrodzona dwukrotnie indyjską nagrodą filmową JIFFA. Kocha sporty ekstremalne.



Wiesław Nowobilski



Wiesław Nowobilski jest przyzwyczajony do ciężkiej pracy, ale przy remontowaniu domów dla potrzebujących rodzin. Związany z programem „Nasz nowy dom” prawdziwy góral skorzystał z okazji, aby pokazać charakter w nowym dla siebie otoczeniu.

Wiesław Nowobilski razem ze swoją ekipą budowlaną dołączył do programu „Nasz nowy dom” w 2017 roku i od razu zyskał olbrzymią sympatię wielu widzów. Jego zadaniem jest tak pokierować pracami, aby zdążyć w ciągu zaledwie pięciu dni. Prywatnie jest prawdziwym góralem i szczęśliwym mężem od ponad trzydziestu lat. Właśnie urodził mu się piąty wnuk. Nie afiszuje się z życiem prywatnym w mediach społecznościowych, ale dzięki udziałowi w „Tańcu z Gwiazdami” widzowie będą mogli poznać go lepiej.



Agnieszka Litwin



Agnieszka Litwin od lat występuje w kabarecie „Jurki”, który często pojawia się w Polsacie. Jest też związana bezpośrednio ze stacją, występując w show „Kabarety na żywo”.

Agnieszka Litwin na początku października 2021 roku wyznała, że choruje na złośliwy nowotwór piersi. Guza wyczuła podczas samodzielnego badania. Zmiany usunięto operacyjnie, ale za jakiś czas artystka znów trafiła do szpitala. Zabieg trzeba było powtórzyć. Wszystko jednak skończyło się dobrze i pod koniec kwietnia Litwin wróciła na kabaretową scenę.



Michał Mikołajczak

Michał Mikołajczak jest bardzo dobrze znany polskim widzom. Występuje na co dzień w „Pierwszej miłości” i „Na Wspólnej”. Ponadto grał też w serialu „Prawo Agaty”, w którym wcielał się w Bartka Jankowskiego. Oglądać mogliśmy go także w „Ojcu Mateuszu”, „Komisarzu Aleksie” czy „W rytmie serca”.



Łukasz Płoszajski

Kolejną gwiazdą programu będzie aktor znany z „Pierwszej miłości” Łukasz Płoszajski

Po raz pierwszy trafił na szklany ekran w programie Michała Fajbusiewicza "Magazyn Kryminalny 997". Pojawił się w "Fali zbrodni", "Kryminalnych" i "Biurze kryminalnym". W październiku 2016 premierę miał jego autorski program na platformie YouTube Haker Umysłu, w którym prezentuje zdolności czytania i kierowania zachowaniem ludzi.





„Taniec z Gwiazdami” - kiedy nowe odcinki?

13. edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” rusza jesienią 2022 roku. Telewizja Polsat ujawniła, że nowe odcinki tanecznego show będzie można oglądać od 29 sierpnia w każdy poniedziałek o godzinie 20:05.

„Taniec z Gwiazdami”