Edyta Górniak krytykuje maturę. „Nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa”

Jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek nigdy nie ukrywała, że nie podeszła do egzaminu dojrzałości. Nigdy też nie traktowała tego jako porażki osobistej. Edyta Górniak przerwała naukę w 3 klasie technikum pszczelarskiego w Kluczborku, by w całości poświęcić się karierze muzycznej. Piosenkarka pracowała wówczas na nowojorskim Broadway’u, a niedługo później, w wieku 22 lat, zajęła drugie miejsce w finale 39. Konkursu Piosenki Eurowizji w Dublinie.

Edyta Górniak w przeszłości wielokrotnie wspominała o swojej maturalnej decyzji. Przed podobnym dylematem stanął niedawno jej syn Allan. Wówczas piosenkarka w rozmowie z „Faktem” mówiła, że dla niej „ten kawałek papieru jest do niczego niepotrzebny”. Ostatecznie jej syn poszedł drogą swojej mamy i również i nie przystąpił do egzaminu dojrzałości.

„Matura nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa”

W czasie tegorocznych matur Edyta Górniak postanowiła ponownie przedstawić swoje stanowisko. „Witajcie kochani, chciałam was ucałować. Wiem, że macie bardzo stresujący czas matur” – zaczęła swoją wypowiedź opublikowaną w relacji na Instagramie. „Chciałabym przypomnieć, że matura nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa ani przygotowania do życia. Naszym największym kapitałem są ludzie i to, ile jesteśmy w stanie zostawić na świecie po sobie. Swoim życiem, swoimi wyborami, przyjaźniami, dobrymi uczynkami. To jest najważniejsze i nadrzędne” – powiedziała piosenkarka.

W dalszej części Edyta Górniak przypomniała swoją historię. Wspomniała o tym, że dzięki pracy w Nowym Jorku nie musiała podchodzić do matury, gdyż już wtedy mogła utrzymać zarówno siebie, jak i swoich rodziców, spełniając przy tym marzenia.

„Jak widzicie, przeszłam przez całe życie bez tego jednego egzaminu, wokół którego jest mnóstwo legend i przez który ludzie odbierają sobie życie. Nie dajcie się zdominować presji, stresom i starym stereotypom” – zaapelowała do młodych uczniów. Stwierdziła również, że matura nie jest wyrocznią, a „wszystko w życiu jest możliwe, jeśli w to uwierzycie”.

Matura w 2022 roku – do kiedy trwa?

Tegoroczna seria egzaminów dojrzałości została zainaugurowana 4 maja, wówczas maturzyści mierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Dzień później przystąpili do egzaminu z matematyki, a tydzień zakończyli obowiązkową maturą z języka obcego. Do egzaminu wieńczącego naukę w szkole średniej podeszło w tym roku niespełna 300 tys. osób. Matury na poziomie rozszerzonym oficjalnie zakończą się 23 maja, kiedy to swoje ostatnie egzaminy napiszą absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

