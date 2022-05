Katarzyna Cichopek od wywiadu Marcina Hakiela nie pojawiła się w „PnŚ”. Kiedy wróci na antenę?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się na początku marca. I chociaż oboje mieli nie komentować swojej sytuacji rodzinnej, to tancerz dość szybko zmienił zdanie. Najpierw stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie nawiązywał do życia prywatnego, a następnie udzielił wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej.

Hakiel podczas rozmowy z dziennikarką w „Mieście kobiet” wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił. – Przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem 17 lat, on już od dłuższego czasu płynął pod inną banderą – opisał całą sytuację tancerz. W czasie rozmowy wybrzmiała sugestia, że to Katarzyna Cichopek jest winna końca związku. Aktorka miała zdradzić tancerza.

Rozmowa wywołała sporo kontrowersji. Fani skrytykowali zarówno tancerza, jak i dziennikarkę. Oboje odnieśli się do tych zarzutów w mediach społecznościowych. Żona Kuby Badacha podkreśliła, że po prostu wykonuje swoją pracę, Hakiel zaś ocenił, że „powiedział tyle, ile uznał za stosowne”.

Od czasu głośnego wywiadu Katarzyna Cichopek nie pojawiła się w roli prowadzącej „Pytanie na Śniadanie”. Gwiazda prowadzi poranne pasmo z Maciejem Kurzajewskim. Para prezenterów jest podejrzewana o romans. Jak się jednak okazuje, duet nie znika na stałe z anteny. Jak donosi portal teleshow.wp.pl Katarzynę Cihopek i Macieja Kurzajewskiego zobaczymy już 5 maja.

