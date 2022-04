Al Pacino opuszcza restaurację z młodszą o 53 lata towarzyszką. Mamy zdjęcia

Al Pacino został przyłapany na kolacji z Noor Alfallah, która jest młodsza od aktora o 53 lata. Para udała się na spotkanie do popularnej kalifornijskiej restauracji „Felix”. Kiedy wychodzili, zostali zauważeni przez fotoreporterów. 81-latek i 28-latka po wspólnym wieczorze wsiedli do jednego samochodu i odjechali. Oboje byli ubrani w całości na czarno. Kobieta o długi włosach miała na sobie obcisłe spodnie, koronkową bluzkę i czarną ramoneskę. Al postawił na wygodę. Miał na sobie sportowe buty i luźne ubrania.

Noor Alfallah znana jest ze słabości do starszych mężczyzn. Do 2017 roku 28-latka była w związku z Mickiem Jaggerem, wokalistą grupy The Rolling Stones. Jak później zdradziła w jednym z wywiadów, ich związek był kontrowersyjny, ale to nie było dla niej najważniejsze. – W ogóle nie czułam różnicy wieku. Serce nie wie, co widzi, wie tylko, co czuje. To był mój pierwszy poważny związek, to był dla mnie szczęśliwy czas – oceniła wówczas. Dwa lata później była łączona z 88-letnim wówczas Clintem Eastwoodem, jednak pytana przez dziennikarzy o tę relację, zaprzeczyła. Tłumaczyła, że łączy ich tylko przyjaźń. Noor Alfallah pochodzi z Kuwejtu. Jest producentką filmową i telewizyjną.

twitterCzytaj też:

Britney Spears jest w ciąży! Gwiazda opublikowała oświadczenie na Instagramie