Mąż Bogumiły Wander przekazał jak czuje się prezenterka. „Ona mnie nie poznaje”

Bogumiła Wander to legenda polskiej telewizji. W latach 70. i 80. była ulubioną i cenioną spikerką oraz konferansjerką. Przez lata była związana zawodowo z TVP. Prowadziła Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, a także Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i festiwal w Sopocie.

Gwiazda w 2002 roku na dobre pożegnała się z karierą i przeszła na zasłużoną emeryturę. Od kilku lat spikerka i konferansjerka choruje na Alzheimera, a informacje o stanie jej zdrowia mediom regularnie przekazuje jej mąż Krzysztof Baranowski. Niedawno mężczyzna musiał sprzedać willę, żeby było go stać na dalsze leczenie ukochanej.

Mąż Bogumiły Wander zdradził jak czuje się gwiazda

Obecnie Bogumiła Wander przebywa w ośrodku opieki, a jej mąż w rozmowie z „Super Expressem” zdradził, w jakim jest stanie. Niestety wieści nie są optymistyczne, stan kobiety ma się pogarszać. – Z formą fizyczną jest dobrze do pewnego stopnia, bo żona raczej jeździ na wózku inwalidzkim, a nie chodzi. Personel domu opieki, w którym przebywa, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Z wyjątkiem tej formy psychicznej – powiedział Krzysztof Baranowski. Na ten moment choroba nie zagraża życiu legendy telewizji, ale kontakt z nią jest utrudniony. – Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje, i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry. I że nie ma zagrożenia życia. Tyle że jest to życie jakby zupełnie w innym świecie – dodał Baranowski. W rozmowie z tabloidem mąż Bogumiły Wander przekazał też, że żona już go nie poznaje. – Czuję potrzebę przebywania z żoną, choć to niczemu nie służy. To w niczym nie pomaga, bo ona mnie nie poznaje. To intymne sprawy, nie chcę ich rozdrapywać. Nie żałuję niczego, co było, ale żałuję tego, co mogło być – wyznał ze smutkiem na koniec.

