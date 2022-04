Rodzice Miley Cyrus rozwodzą się po 30 latach. Do sądu trafił pozew

Tish Cyrus i Billy Ray Cyrus są małżeństwem od 30 lat, jednak jak twierdzi portal TMZ, mama Miley Cyrus w zeszłym tygodniu złożyła pozew rozwodowy w sądzie w Tennessee. Jako uzasadnienie celebrytka podała „różnice nie do pogodzenia”. Jak wynika ze źródła, para ma nie mieszkać ze sobą od ponad dwóch lat. Tish wniosła o równy podział majątku między nią i jej męża. Para doczekała się piątki dzieci, ale wszystkie z nich są już dorosłe, więc nie będą musieli dzielić się prawami do opieki.

Tish Cyrus i Billy Ray Cyrus rozwodzą się

Fani pary od jakiegoś czasu doszukują się kryzysu w ich relacji. Jednym z takich sygnałów były zdjęcia i nagrania z bożonarodzeniowego wieczoru, kiedy na rodzinnej kolacji zabrakło Billy'ego Raya. Na fotografii poza Miley jest całe jej rodzeństwo z partnerami, a także dzieckiem jednej z par. Małżeństwo nie było także razem publicznie widziane od dłuższego czasu.

instagram

To jednak nie pierwsza próba rozstania się celebrytów. W 2010 roku pozew o rozwód złożył ojciec piosenkarki, ale ostatecznie go wycofał i doszedł do porozumienia z żoną. Trzy lata później to mama Miley Cyrus złożyła papiery rozwodowe, ale finalnie na tym się skończyło. Obecnie para próbuje się ze sobą rozwieść już trzeci raz.

Czytaj też:

„M jak miłość”. Co dziś w serialu? Franka ukrywa przed Pawłem ważną wiadomość