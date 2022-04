Kiedyś prowadzący program „Hugo”, dzisiaj trener i radiowiec. Jak teraz wygląda Piotr Galus?

Program „Hugo” był emitowany od roku 2000 do 2009 w telewizji Polsat. Od 2005 roku do końca prowadził go Piotr Galus. Jak dziś wygląda?

Piotr Galus, który kilkanaście lat temu prowadził interaktywną grę „Hugo” emitowaną przez telewizję Polsat, zmienił się na przestrzeni lat. Dzisiaj prezenter głównie zajmuje się sportem, jest instruktorem zajęć grupowych i trener em osobistym. W poprawianiu sylwetki pomaga m.in. Tomaszowi Kammelowi. Ale Galus nie porzucił swojej wielkiej pasji, jaką są media. Obecnie tworzy materiały dla radiowej Czwórki. Sprawdźcie, jak się zmienił. Galeria:

Piotr Galus, kiedyś prowadzący „Hugo" – jak wygląda dzisiaj?

