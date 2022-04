Magda Cielecka i Bartosz Gelner są parą od 2019 roku, jednak nie obnoszą się ze swoim uczuciem w mediach. Żadne z nich także nie skomentowało do tej pory doniesień o ich związku. W ostatnim wywiadzie milczenie przerwała Magda Cielecka, która szczerze opowiedziała o swoim partnerze i sporej różnicy wieku. Aktorka jest starsza od swojego wybranka o 16 lat. W rozmowie z dziennikarzem „Wysokich Obcasów” opowiedziała też jak działa na nią upływ czasu. W tym roku aktorka obchodziła 50. urodziny. – Uważam, że na żadnym etapie życia nie ma jednych drzwi, które albo zamykają się na dobre, albo otwierają, tylko tych drzwi, furtek, większych, mniejszych, jest więcej, bo każde takie wejście/wyjście prowadzi do innej sfery – podkreśliła. I na przykład tak zwane drzwi zawodowe mogą być otwarte, a te – najogólniej mówiąc – życiowe zamknięte. I odwrotnie. Czasem to idzie w parze. A bywają okresy, że wszystkie drzwi są otwarte albo wszystkie zamknięte, bo przecież są takie momenty, kiedy nic nam nie wychodzi – tłumaczyła gwiazda i dodała, że ze względu na jej wiek wiele drzwi jest przed nią mną zamkniętych. Dopytana przez dziennikarza wyznała, że chodzi o macierzyństwo. – Z racji wieku, biologii – tego już nie doświadczę – powiedziała szczerze.

Magda Cielecka pierwszy raz komentuje związek z Bartoszem Gelnerem

W wywiadzie Cielecka nawiązała też do swojej relacji z Bartoszem Gelnerem. Zapytana czy boi się tego, co będzie za dekadę, dwie opowiedziała szczerze co myśli o różnicy wieku w jej związku. – Mam pełną tego świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam – odpowiedziała. Magda Cielecka zdecydowała się też na odważne wyznanie. – Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuje go przez pryzmat wieku, tylko tego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne – powiedziała i dodała na koniec życiową sentencję. – Moje życie jest tu i teraz, takie. Jestem w nim na całość – stwierdziła.

Czytaj też:

Męskie Granie 2022. Znamy daty koncertów, kiedy rusza sprzedaż biletów?