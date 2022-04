Męskie Granie 2022. Znamy daty koncertów, kiedy rusza sprzedaż biletów?

Męskie Granie od lat budzi wiele emocji. Festiwal nazywany świętem polskiej muzyki w przeciągu kilku lat stał się jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką alternatywną. Najpopularniejsi muzycy, wokaliści i raperzy łączą swoje siły na scenie już od dwunastu lat. Koncerty budzą wiele emocji nie tylko ze względu na jedyne w swoim rodzaju przenikanie się gatunków muzycznych, ale także ze względu na unikatowość. Każda trasa odbywa się tylko raz, a co roku skład Orkiestry Męskiego Grania jest zupełnie inny.

Męskie Granie 2022

Mimo że nadal nie wiemy kto w tym roku wejdzie w skład Orkiestry Męskiego Grania, to organizatorzy zdradzili trochę szczegółów. W tym roku trasa zakłada osiem polskich miast, ale formuła będzie nieco inna. Projekt przybierze dwudniową formę. Gwiazdy rozpoczną muzyczną przygodę od koncertu w Poznaniu. W Parku Cytadeli wystąpią 24 i 25 czerwca. Kolejnym przystankiem będą Katowice, 8 i 9 lipca, następnie 15 i 16 lipca orkiestra wystąpi na Służewcu w Warszawie, a tydzień później 22 i 23 lipca we Wrocławiu. 29 i 30 lipca fani będą mogli wybrać się na Męskie Granie w Krakowie, koncert odbędzie się w Muzeum Lotnictwa. Po tygodniu przerwy Męskie Granie 12 i 13 sierpnia wystąpi w Szczecinie na Łasztowni, a tydzień później w Gdańsku. Koncert finałowy zaplanowany jest jak co roku w Żywcu. W tym roku odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Amfiteatrze Pod Grojcem.

Bilety na Męskie Granie 2022

Sprzedaż biletów na festiwal Męskie Granie ruszy jutro, 7 kwietnia, ale tylko dla użytkowników Allegro Smart. Użytkownicy będą mogli kupić bilety od godziny 12. Ogólna sprzedaż rozpocznie się dzień później. Bilety na jeden dzień wydarzenia będą w cenie 199 zł, a dwudniowe w cenie 360 zł.

