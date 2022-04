Marcin Hakiel odnosi się do małżeństwa z Katarzyną Cichopek. „Nie żałuję żadnego dnia”

Marcin Hakiel kolejny raz postanowił odpowiedzieć pytania swoich followersów. Q&A to opcja na Instagramie, dzięki której obserwujący mogą wysłać szybkie pytanie do prowadzącego. Na taką zabawę zdecydował się były partner Katarzyny Cichopek. Mimo że na początku para postanowiła nie komentować swojego rozstania, to Hakiel szybko zmienił zdanie. Oboje opublikowali post oznajmiający, że po 17 latach razem w tym 14 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozstaniu. Jak czytamy, Katarzyna i Marcin proszą o uszanowanie ich prywatności ze względu na dzieci.

Marcin Hakiel komentuje swoje małżeństwo z Katarzyną Cichopek

Tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Zaczęło się od zwiększonej aktywności w mediach społecznościowych, a także zorganizowania pierwszego w jego karierze Q&A, co było dla internautów sporym zaskoczeniem. W relacji na InstaStories odpowiadał szczerze i unikał trudnych tematów. Poza pytaniami o wiek czy nową fryzurę padło również pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył. Mimo że dalej nie znamy szczegółów rozstania pary, to z krótkich wypowiedzi Marcina dowiadujemy się coraz więcej. Był też czas kiedy fani dopatrzyli się obrączki, którą celebryta nosił na łańcuszku. Po pytaniach fanów ozdoba jednak szybko zniknęła. Po czasie oraz kilku kolejnych zdjęciach z wymownymi opisami tancerz znów zdecydował się na Q&A. Tym razem zapytany przez jednego z followersów o swoje małżeństwo z Katarzyną Cichopek pokusił się o szczere wyznanie. „Było jedno pytanie, na które zastanawiałem się czy odpowiedzieć. Nie żałuję żadnego dnia z mojego małżeństwa, nawet tych ostatnich, trudnych i bolesnych. Wszystko dzieje się po coś” – napisał.

