Widzowie oburzeni zachowaniem gospodarzy „Koła fortuny”. „To kpina”

„Koło fortuny” przez lata było prawdziwym hitem TVP. Choć później teleturniej został zdjęty z anteny, to kiedy wrócił, znów zaczął wzbudzać duże zainteresowanie. Za czasów rządów PiS-u, program prowadzili Norbi i Izabella Krzan. W tym roku stracili oni jednak swoje posady i zostali zastąpieni przez Agnieszkę Dziekan i Błażeja Stencela. To właśnie ich zachowanie nie przypadło ostatnio do gustu widzom.

Prowadzący „Koła fortuny” zaskoczyli zachowaniem

Co roku telewizje realizują świąteczne wydania ulubionych programów widzów. Podobnie stało się tym razem i na antenie TVP wyemitowano nie tylko wspólne kolędowanie, ale także wyjątkową rozgrywkę „Koła fortuny”. W programie pojawili się aktorzy znani z serialu „Na dobre i na złe” – Pola Gonciarz (odtwórczyni roli Blanki Milewskiej), Marcin Korcz (Mariusz Milewski) i Robert Koszucki, który gra doktora Rafała Konicę. Wspólnymi siłami próbowali zdobyć nagrody, które następnie przekazali na cele charytatywne.

Choć cel był słuszny, nie wszystko przypadło do gustu widzom. Otóż fani formatu spostrzegli, że podczas rozgrywki złamano jedną z podstawowych zasad – widać było, że prowadzący ruszali kołem w trakcie gry, aby wypadły większe liczby. Chociaż dzięki pomocy gospodarzy aktorom udało się zebrać aż 25 tys. złotych na cele charytatywne, to oglądającym bardzo nie spodobało się nieprzestrzeganie programowych reguł, a swoje niezadowolenie okazali w komentarzach

W sieci czytamy: „To kpina z zasad gry i normalnych zawodników! Regulowanie kołem, kręcenie tak, że przeskoczy jedno pole, podpowiedzi” czy „Przykro się patrzy na to, co jest pokazane. Wiem, że to odcinki charytatywne, i najważniejsze, by kasy uzbierać jak najwięcej. Ale patrzeć się nie da przesuwanie koła, by było więcej, czy na te wygłupy uczestników”.

