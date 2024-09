Marcin Różalski ostro o środowisku LGBT+. „To są choroby psychiczne”

Marcin „Różal” Różalski od lat związany jest ze sportami walki. Kick-bokser, zawodnik muay thay i MMA wagi ciężkiej, zasłynął z wielu walk oraz zwycięstw na ringu, ale także ze swojego wyglądu (tatuaży na twarzy) oraz kontrowersyjnych wypowiedzi. Teraz wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego i po raz kolejny zaskoczył zdecydowanymi opiniami, wywołując dyskusję w sieci.

Marcin „Różal” Różalski o różnorodności

We wtorkowy wieczór 24 września na antenie TVN-u wyemitowano kolejny odcinek talk-show Kuby Wojewódzkiego. Tym razem gośćmi dziennikarza byli autor książki „Utopia nad Wisłą”, profesor Antoni Dudek oraz Marcin „Różal” Różalski. To właśnie druga rozmowa ze znanym sportowcem wywołała wiele kontrowersji.

Już na początku gospodarz wszedł z byłym zawodnikiem MMA w polemikę na temat identyfikacji płciowej. Różalski zaczął od stwierdzenia, że identyfikuje się jako profesor, co było wstępem do dalszej, bardziej zaostrzonej wymiany zdań. – Też bym wolał, żebyś do mnie zwracał się „profesor”. Ja w dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się na przykład jako hipopotam, ja się identyfikuję jako profesor. Profesor Różalski. Ale co, „mowa nienawiści”? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor – stwierdził.

Kuba Wojewódzki szybko mu odpowiedział: „Bałbym się odmówić, bo mnie walniesz”, a następnie – próbując zwrócić uwagę na powagę tematu wielopłciowości – usłyszał od Różalskiego porównania, które miały podważać sensowność identyfikacji płci innej niż biologiczna. Sportowiec wprost stwierdził, że środowisko LGBT cierpi na choroby psychiczne.

– Uważam, że to są choroby psychiczne. Nie mów o „ludziach LGBT” – są homoseksualiści, są lesbijki, tak? Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą. (...) Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii – mówił Marcin Różalski.

Podczas rozmowy „Różal” wyraził przekonanie, że płeć biologiczna jest stała i niepodlegająca zmianie, jednocześnie podkreślając swoje poparcie dla różnorodności i odrzucenie etykiety homofoba. – Ja uwielbiam różnorodność. Super, że są ludzie tacy i tacy, mają takie wyznanie, takie preferencje. Ale niech nie starają się tym mnie zainteresować. Niech nie mówią mi, że to jest normalne. Są dwie płcie, a reszta to są zaburzenia. Nie mam nic do ludzi, którzy mają zaburzenia. Jeżeli mnie nie indoktrynują – dodał.

Jego słowa wywołały burzę w mediach społecznościowych, gdzie zwolennicy i przeciwnicy stanowiska sportowca weszli ze sobą w zażartą dyskusję. Co więcej, okazało się, że kontrowersyjne tematy i taki wybór gości programu przyciągnął przed telewizory sporą liczbę widzów. „Zawsze twierdziłem, że wolność słowa to dobry biznes... Dziękuję za wczorajszy REKORDOWY wynik oglądalności. Jednak warto kulturalnie (???) rozmawiać” – napisał na Instagramie w środę 25 września Kuba Wojdwódzki.

