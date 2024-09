Zmiany w „Ojcu Mateuszu”. Artura Żmijewskiego zastąpi młodszy aktor

Bez wątpienia „Ojciec Mateusz” jest jednym z najbardziej lubianych obecnie realizowanych seriali TVP. Przygody sandomierskiego księdza, który angażuje się w pomoc lokalnej policji, są emitowane na antenie publicznego nadawcy już od 2008 roku. W tytułową rolę od samego początku wciela się Artur Żmijewski, jednak wiadomo już, że w najnowszym odcinku ma się wiele zmienić.

Nowy aktor wcieli się w ojca Mateusza

Mimo upływu czasu, widzowie z nieustannym zaciekawieniem śledzą perypetie uwielbianego księdza z Sandomierza. Produkcja oparta na włoskim serialu „Don Matteo” tej jesieni doczekała się już swojego 31. sezonu, który jest emitowany w czwartkowe wieczory w TVP1. Choć w ojca Mateusza Artur Żmijewski wciela się już od kilkunastu lat, nie ma jeszcze dosyć tej roli.

– Zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że mnie to męczy. Nie może męczyć coś, co sprawia widzom radość. Oczywiście czasem bywa kłopotliwe, kiedy uświadamiam sobie, że jestem tak silnie kojarzony z tą postacią, natomiast dopóki ludzie na ulicy zwracają się do mnie moim imieniem i nazwiskiem, a nie mówią do mnie „proszę księdza”, to jest w porządku – to znaczy, że ten świat się jeszcze nie wymieszał do końca, że jest w dalszym ciągu na to szansa, żebym pozostał sobą – mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla agencji Newseria Lifestyle.

Teraz okazuje się, że w kultowej już roli Artura Żmijewskiego zastąpi inny aktor. Wszystko z powodu tego, że w 31. sezonie „Ojca Mateusza” scenarzyści postanowili zaprezentować widzom młodszą wersję bohatera serialu. Otóż za sprawą licealnej miłości Mateusza, która po latach pojawi się w jego życiu, zobaczymy retrospekcję z życia sandomierskiego księdza. Taka sytuacja nigdy wcześniej w „Ojcu Mateuszu” nie miała miejsca, nic więc dziwnego, że to wydarzenie jest mocno nagłaśniane przez twórców produkcji TVP.

Pod opublikowanym na Instagramie czarno-białym zdjęciem, przedstawiającym ojca Mateusza w młodości, pojawiły się już komentarze zniecierpliwionych fanów. Czytamy: „Oby ten odcinek był zwiastunem dobrego sezonu”, „Ooo, zapowiada się ciekawie”, „Nie mogę się doczekać” czy „W końcu dobry odcinek”.

