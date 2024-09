TVP uczci tragicznie zmarłych strażaków. Organizuje wyjątkowy koncert

Kilka tygodni temu w Poznaniu doszło do wielkiej tragedii. Podczas służby życie straciło wówczas dwóch młodych strażaków. Teraz Telewizja Polska postanowiła zorganizować wyjątkowe wydarzenie ku czci poległych mężczyzn. Celem koncertu charytatywnego jest wsparcie finansowe ich rodzin.

Koncert charytatywny TVP

W nocy z 24 na 25 sierpnia tego roku czujka w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu wszczęła alarm. Wówczas momentalnie ewakuowano z budynku mieszkańców, a działania na jego terenie rozpoczęli strażacy. Mężczyźni szukali miejsca, gdzie rozpoczął się pożar, rozpoczynając od piwnicy. Niestety wtedy nagle doszło do wybuchów.

W ich wyniku niezwykle doświadczeni strażacy zaklinowali się w niebezpiecznej konstrukcji. Choć koledzy próbowali ich wydostać, zrozumieli, że nie jest to możliwe. 34-letni Patryk (strażak z 12-letnim stażem) oraz 33-letni Łukasz (strażak z 11-letnim stażem) zginęli podczas akcji. Drugi z nich osierocił dwójkę dzieci.

To wydarzenie poruszyło Polaków, w tym również pracowników Telewizji Polskiej. Stacja postanowiła przez to zorganizować koncert charytatywny ku pamięci tragicznie zmarłych mężczyzn. Odbędzie się on już w czwartkowy wieczór 12 września w studiu TVP 3 Poznań przy ul. Serafinek 8 w Poznaniu. Koncert będzie trwał od 18:45 do 20:00.

„Wystąpią m.in. Agnieszka Różańska, Gosha Kowalińska, Natalia Świerczyńska, Marcin Suszycki, Radosław Elis, Wiesław Prządka Quartet, Good Staff, Stanisław Pawlak i Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Cały przychód ze sprzedaży biletów i cegiełek trafi do rodzin poległych strażaków” — zapowiedziała Telewizja Polska w komunikacie prasowym.

Wydarzenie będzie również transmitowane w TVP 3 Poznań oraz częściowo TVP Info w godz. 19:00–19:30. Będzie także możliwość zobaczenia online koncertu charytatywnego w TVP GO oraz TVP VOD, oraz na stronie internetowej poznan.tvp.pl.

