Robert Górski wróci do TVP? Padł jeden warunek

Minął już miesiąc od kiedy Polsat zrezygnował z emisji Kabaretu na żywo. Całe zamieszanie nieustannie komentuje Robert Górski, który prowadził format. Teraz zdradził, że rozważa powrót do TVP. Jest jednak jeden warunek.

Robert Górski wróci do TVP?

Program „Kabaret na żywo. Młodzi i moralni” był emitowany przez trzy sezony, ale wszystko zmieniło się chwilę przed wyborami parlamentarnymi 2023. Wówczas chodziło o ciszę wyborczą. Jak się jednak okazało, format do tej pory nie wrócił na antenę.

Wiadomo, że artyści nie mieli ostatecznych informacji, co dalej z show. Kabareciarze nie dostali od władz uzasadnienia tej decyzji. Robert Górski nie ukrywał jednak, że jego zdaniem całe zamieszanie ma związek z polityką. – Sądzę, że to efekt wyborów albo biznesów, które prowadzi prezes Solorz [Zygmunt Solorz jest właścicielem Polsatu – red.] z właśnie odchodzącą władzą. Te wszystkie nerwowe, niezborne ruchy są podyktowane biznesami, o których prawdopodobnie nie wiemy – podsumował.

„Kabaret na żywo” będzie emitowany w TVP? Robert Górski podał jeden warunek

Ostatecznie twórcy programu „Kabaret na żywo. Młodzi i moralni” po trzech sezonach pożegnali się z Polsatem. Kabareciarze zobaczyli się z zarządem stacji, ale zabrakło Edwarda Miszczaka. Powodem miały być problemy ze zdrowiem. – Spotkaliśmy się z dyrekcją Polsatu i nie usłyszeliśmy słowa przeprosin. Dowiedzieliśmy się też, że nic nie wiedzą, nie mogą zrobić, bo decyzje zapadają nad nimi, więc wzajemnie sobie podziękowaliśmy. My podziękowaliśmy im za to, że zrobiliśmy trzy sezony, a oni nam za to samo. Nie potrafili nam powiedzieć nic więcej oprócz tego, że liczą na dalszą współpracę – przyznał Robert Górski w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Natomiast podczas wywiadu dla press.pl nawiązał do oglądalności. – Dzięki wysokiej oglądalności Polsat zarabiał na naszym programie. Widocznie dużo, dużo mniej niż w biznesach, które ta firma ma z rządem. [...] W naszym środowisku panuje przekonanie, że decyzja o zawieszeniu „Młodych i Moralnych” została podjęta na samej górze. Pracownicy Polsatu byli dla nas bardzo mili, ale dawali do zrozumienia, że nic w tej sprawie nie mogą zrobić – mówił.

Nie jest tajemnicą, że mimo zdjęcia z anteny kabareciarze dalej nagrywali swoje skecze i dokończyli trzeci sezon. Tego typu materiały szybko jednak tracą ważność, bo powstają w odniesieniu do obecnej rzeczywistości. Robert Górski przekazał jednak dobrą wiadomość dla swoich fanów. Możliwe, że jeszcze dostaną szansę, by je zobaczyć. Opowiedział też o wspomnianym spotkaniu z przedstawicielami władzy.

– Żegnamy się z Polsatem. Poszukamy okna w internecie. Zaczynaliśmy w TVP, możemy do niej wrócić, jeśli znów będzie to telewizja publiczna – podsumował.

