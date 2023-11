„The Real Housewives. Żony Warszawy” kolejną klapą Polsatu. Jest decyzja

Format „The Real Housewives. Żony Warszawy” szybko okazał się nietrafioną decyzją Edwarda Miszczaka. Po trzech odcinkach program oglądało średnio 399 tys. widzów. Z tego powodu podjęto próby przeniesienia emisji na późniejszą godzinę. Po tym średnia oglądalność sześciu odcinków programu wyniosła natomiast 292 tys. widzów.

Mimo słabej oglądalności Polsat wyemitował jeszcze tzw. „Reunion”, w którym gwiazdy spotkały się po raz kolejny. Na tym jednak stacja najwyraźniej poprzestanie. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne Media, Edward Miszczak nie planuje realizacji 2. sezonu „The Real Housewives. Żon Warszawy”. Podobny los podzieliło też reality show „Temptation Island Polska”. Nie powstanie jego kolejna edycja.

„The Real Housewives. Żony Warszawy”. Kto występował w programie?

„The Real Housewives” to światowy fenomen, który zapoczątkował serię najbardziej emocjonujących formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a już 5 lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje „The Real Housewives” pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji.

Format „The Real Housewives. Żony Warszawy” zapowiedziany został przez Polsat w czerwcu 2023 roku. „Uczestniczki programu zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż – między innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja, z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy” – podawała stacja.

W show udział wzięły między innymi: Monika Goździalska, Anna Szubierajska, Barbara Sobczak, Monika Żochowska czy Sara Koślińska.

