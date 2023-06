Krzysztof Daukszewicz wyrzucony ze „Szkła kontaktowego”? Satyryka zastąpił inny gwiazdor. Kto to taki?

W połowie maja w mediach doszło do ogromnego skandalu. Podczas jednego z odcinków „Szkła kontaktowego” Tomasz Sianecki i Krzysztof Daukszewicz zażartowali z osób transpłciowych.

Skandaliczny „żart” w TVN24

Najpierw w programie TVN24 „Szkło kontaktowe” wyemitowano wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat kobiet i osób transpłciowych. Chwilę później prowadzący mieli połączyć się z Piotrem Jaconiem, który jest ojcem transpłciowego dziecka. – A jakiej płci on dzisiaj jest? – zapytał nagle Krzysztof Daukszewicz. Piotr Jacoń najpierw opuścił wzrok, a potem rzucił karcące spojrzenie w stronę prowadzących.

Całe zdarzenie odbiło się w mediach szerokim echem. Stacja wydawała oświadczenie, w którym przeprosiła za zachowanie satyryka. Widzów przeprosił też Tomasz Sianecki.

Sam Piotr Jacoń podszedł do skandalu bardzo spokojnie i przyznał, że nie oczekuje publicznych przeprosin, chciałby jednak, żeby z całej medialnej sytuacji została „publiczna nauka”.

Krzysztof Daukszewicz zwolniony ze „Szkła kontaktowego”?

Okazuje się jednak, że produkcja nie wybaczyła tak szybko Krzysztofowi Daukszewiczowi. Mimo że satyryk jeszcze podczas nagrania zorientował się, że popełnił wielki błąd, to do tej pory nie pojawił się na antenie. Natomiast 1 czerwca w „Szkle kontaktowym” wystąpił się inny gwiazdor. To był jego pierwszy raz w programie TVN24. Miejsce eksperta zajął Mariusz Kałamaga z kabaretu Łowcy.B.

Na razie nie wiadomo jednak czy kabareciarz na stałe zastąpi satyryka. Twórcy programu Szkło kontaktowe przekazali, że Kałamagę próbowali zaprosić od kwietnia bieżącego roku.

