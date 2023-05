Zmiany w „Wiadomościach” TVP. Karty rozdawać mają dwie osoby

Chociaż główną szefową „Wiadomości” pozostaje Danuta Holecka, to w praktyce redakcją kieruje Marcin Tulicki, od maja wiceszef programu. To właśnie on, wspólnie z wicedyrektorem TAI Samuelem Pereirą, ma według Wirtualnych Mediów rozdawać teraz karty w redakcji najważniejszego programu TVP.

„Wiadomości” chcą być „mniej łopatologiczne”

Informatorzy portalu Wirtualnemedia.pl podkreślają, że za zmianami kryje się chęć „stworzenia czytelniejszego przekazu”. – Mamy nowe wytyczne. Wynika z nich, że polityka ma być cały czas obecna w materiałach, kursu i tempa w tym zakresie nie zwalniamy ani trochę, ale te tematy mają być podawane widzowi w bardziej przystępny i mniej łopatologiczny sposób. O tym rozmawiamy na codziennych kolegiach – ujawnił anonimowo jeden z reporterów TVP.

Z Samuelem Pereirą i Marcinem Tulickim współpracuje blisko też Michał Adamczyk, dyrektor TAI. Panowie mają znać się od kilku lat nie tylko z pracy, ale także wspólnych wypadów w czasie wolnym. – Dyspozycje są takie, żeby trzymać równowagę między różnymi frakcjami na prawicy i nie wdawać się w polityczne gierki, tak jak to było przed kwietniem. Matyszkowicz kategorycznie zakazał nawiązywania bliższych relacji z politykami – podkreślał informator.

Wracają codzienne kolegia w „Wiadomościach”

W ramach zmian przywrócono codzienne kolegia redakcyjne. Rzekomo niezadowolona ma być z nich Danuta Holecka, która w redakcji niemal się nie pojawiała. Na Woronicza miał wrócić też reporter Przemysław Wenerski, który od 2018 roku prowadzi program „Alarm!”. Ma on zostać jednym z czterech wydawców „Wiadomości”. Codziennie ma być teraz dwóch zmieniających się wydawców.

W ramach zmian, pod koniec materiałów pojawiają się teraz czasem dziennikarze, którzy podsumowują własny materiał. Ma to zwiększyć wiarygodność przekazu i zdynamizować program. Do „Wiadomości” wrócić ma Bartłomiej Graczak, a już w maju redakcję wzmocnił Bartosz Łyżwiński. Nie zmieni się za to skład prezenterów „Wiadomości”.

