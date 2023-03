Chajzer u Wojewódzkiego żartuje z gejów i tłumaczy się z ataków paniki. Internauci komentują

W ostatnim odcinku programu Kuba Wojewódzki gościł na swojej kanapie influencerkę Wersow i prezentera Filipa Chajzera. Gospodarz „Dzień Dobry TVN” niedawno zmienił kolor włosów na platynowy blond, do czego nawiązał prowadzący. Często bywa tak, że nowa fryzura jest oznaką zmian w życiu, ale jak wyznał młody Chajzer w jego przypadku to zwykły impuls.

– Takie miałem flow, taką miałem zachciankę i tak sobie zrobiłem. Nie ma w tym nic głębszego (…). Wchodzę do fryzjera, mówię: Wiesz co, a weź mi teraz ciachnij na blond – zdradził. Kuba Wojewódzki wyznał, że według niego taki kolor włosów świadczy o tym, że „nie ma się problemu z gejami”. – Ale ja nie ma problemu z gejami. Kuba, czy uważasz, że mam problem z gejami? – powiedział gospodarz „Dzień Dobry TVN” i sięgnął po jednego z ogórków, które w słoiku stały na stole. – Chcesz się stuknąć ogórkiem? – rzucił Chajzer. Wojewódzki odmówił, na co publiczność w studiu zareagowała śmiechem.

Chajzer wraca do udawanego ataku paniki

To jednak nie koniec kontrowersyjnych tematów w programie Kuby Wojewódzkiego. Chwilę po zaskakującym żarcie o gejach, prowadzący nawiązał do udawanego ataku paniki. Kilka lat temu Filip Chajzer udawał atak w programie na żywo podczas „Dzień Dobry TVN”.

– Czy ten legendarny atak paniki to były narodziny nowego Filipa? Czy cezura, która w jakiś sposób cię zmieniła? – zapytał Wojewódzki.

Tym razem gospodarz „DD TVN” wytłumaczył się z tego zachowania i zdradził, jaki był jego powód. – To były narodziny nowego Filipa faktycznie – odpowiedział Chajzer – Rozmawialiśmy o świętach w centrach handlowych, że można tam dostać ataku paniki. I wydawca krzyczy mi do ucha: Filip kończ, jest już przerwa, musimy schodzić z anteny. Moja współprowadząca zaczęła zadawać kolejne pytania, a ja poczułem odpowiedzialność za ten program, no i powiedziałem, że ja sam zaraz dostanę ataku paniki, jak nie skończymy tej rozmowy. To się odnosiło do centrum handlowego, a potem mnie już poniosło... no mój błąd. Tak, rzeczywiście. Nieraz potem sam doświadczałem ataku paniki i wiem, że wtedy zje***** – szczerze wyznał.

Inernauci komentują występ Chajzera u Wojewódzkiego

Na żarty i wyznania Filipa Chajzera zaskakująco zareagowali internauci. Na jego instagramowym profilu pojawiło się wiele komentarzy, a fani okazali się wyjątkowo wyrozumiali. „Pamiętaj, człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego”; „Super wyglądałeś i fajny z Ciebie gość. Umiesz przyznać się do błędu. Dużo zdrówka”; „Szczere i fajne wystąpienie. Jesteś sobą”; „Świetny odcinek, szczególnie błyskotliwy i dowcipny Filip Chajzer” – czytamy.

