Don Vasyl zaprasza widzów na Sylwestra Marzeń TVP. W komentarzach burza

Jak co roku Telewizja Polska organizuje w Zakopanem Sylwestra Marzeń. Na koncercie zobaczymy między innymi: Edytę Górniak, Sławomira i Kajrę, Zenona Martyniuka, Thomasa Andersa, zespół Weekend, Sarę James, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Maję Hyży. Zwykle na imprezie TVP występują też zagraniczne gwiazdy – rok temu był to Jason Derulo, a wcześniej m.in.: Luis Fonsi, Limahl czy zespół Eruption. W tym roku zagraniczną gwiazdą miała być znana ze Spice Girls Melanie C.

Ostatecznie jednak artystka zmieniła zdanie. W poniedziałek 26 grudnia w swoich mediach społecznościowych Melanie C zamieściła krótki komunikat z informacją o zaskakującej decyzji. „W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat grup społecznych, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok” – napisała krótko. W odpowiedzi TVP wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że artystka zrezygnowała z występu „pod naciskiem internetowych komentarzy”.

Don Vasyl zaprasza na Sylwestra Marzeń

Telewizja Polska wciąż stara się przyciągnąć przed telewizory tłumy widzów. W mediach społecznościowych pojawią się grafiki i nagrania z gwiazdami, jakie mają sie pojawić na scenie w Zakopanem. Niestety w komentarzach dominują niezadowoleni widzowie, którzy narzekają na brak różnorodności wśród gwiazd, które co roku pojawiają się na imprezie TVP. Teraz w sieci pojawiło się zaproszenie na Sylwester Marzeń od samego Don Vasyla. I znów we wpisach pod filmikiem wylał się hejt. „Renty małe więc trzeba pomóc”; „Rzygać się chce na te pseudo gwiazdy, gdzie są zespoły rockowe? Tylko disco polo” – piszą internauci.

Pojawiły się jednak też wpisy zadowolonych fanów artysty. „No i gitara zamiast tej pseudogwiazdki”; „Szacunek Wielki dla Don Vasyla za wspaniałe rzeczy które robi”; „Bardzo dobrze don Vasyl bawmy sie radujmy życie krótkie” – czytamy.

