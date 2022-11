„Dzień dobry TVN” znika z ramówki. Wyjaśniamy, co się stało

Program „Dzień dobry TVN” emitowany jest od września 2005 roku codziennie od godz. 8:00 do 11:30. Wśród prowadzących są obecnie: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Andrzej Sołtysik, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Agnieszka Woźniak-Starak, Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Poranna śniadaniówka ma swoich oddanych fanów, którzy jednak w najbliższym czasie będą musieli się z nią na jakiś czas pożegnać.

Dlaczego odwołano odcinki „Dzień dobry TVN”?

Wszystko przez zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Przez wczesną godzinę konkursu w dniach 26 i 27 listopada śniadaniówka nie pojawi się na antenie.

„Zawody w Ruce będą pierwszymi konkursami Pucharu Świata nadawanym w TVN w tym sezonie, bo zaczynające sezon zawody w Wiśle pokazywała TVP1. Konkursy w dniach 26 i 27 listopada zaczną się nietypowo już o godz. 9.00. Organizatorzy podjęli decyzję o tak wczesnej godzinie startu zawodów, by nie kolidowały one z meczami piłkarskiego mundialu w Katarze, które zaplanowano w tych dniach już od godz. 11.00 (transmitować będzie je TVP1)” – podaje portal Wirtualne Media.

Warto odnotować, że jest to pierwsza taka sytuacja w historii programu. Do tej pory nie był on jedynie nadawany w Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz Nowy Rok.

