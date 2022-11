„Kuchenne Rewolucje” w Elblągu. Jak ma się dziś lokal Pomidor Cud-Malina? Sprawdziliśmy

W Elblągu Gessler zawitała do restauracji Czwórka, prowadzonej przez samotną mamę czwórki dzieci. Niestety, lokal świecił pustkami mimo zaangażowania 16-letniego syna pani Beaty oraz kucharki Ewy i pomocy kuchennej Iriny. W zapowiedzi odcinka właścicielka restauracji przyznała, że co miesiąc dopłaca do interesu około 4 tys. złotych.

Gessler zmieniła restaurację w Elblągu

Jak zwykle po tym, jak Gessler dotarła na miejsce, spróbowała wszystkich dań, które są w karcie. Chociaż niektóre z nich pochwaliła, inne nazwała „koszmarnymi” i skwitowała, że czuć w nich „tanie produkty”. Restauratorce nie podobało się również wnętrze lokalu. Nie było czasu do stracenia – wszyscy zabrali się do roboty, żeby poprawić sytuację w restauracji.

Przede wszystkim Czwórka zmieniła nazwę. Teraz jest to lokal Pomidor Cud-Malina. Zmieniła się oczywiście karta – w menu znajdziemy dania z tradycyjnej polskiej kuchni – zupę grzybową, kotleciki rybne, racuchy z jabłkami, karkówkę w sosie własnym, golonkę w kapuście, leniwe ze śmietaną i wiele innych. Gessler wprowadziła także inny wystrój w lokalu – ściany przemalowano na różowo, powieszone zostały kolorowe zasłony, a w całej restauracji pojawiły się piękne zielone rośliny.

„Kuchenne rewolucje”. Co z restauracją Pomidor Cud-Malina? Sprawdziliśmy!

Sprawdziliśmy, jak ma się teraz restauracja Pomidor Cud-Malina. Ze strony internetowej lokalu dowiedzieliśmy się, że wciąż jest otwarty, dlatego wszystko wskazuje na to, że rewolucja się udała. W menu znajdziemy głównie dania kuchni polskiej. Dania dnia w zestawie kosztują 22 złote, a dla seniorów 18 złotych. Za karkówkę z ananasem i porem klienci zapłacą 23 złote, za polędwiczki w sosie grzybowym 30 złotych, a skrzydełka ala KFC 28 złotych. W menu są też bitki, golonka w piwie, naleśniki czy gołąbki.

„Zapraszamy na potrawy z menu pani Magdy Gessler z »Kuchennych Rewolucji«. Z nami zorganizujesz także imprezy okolicznościowe” – czytamy na stronie internetowej restauracji.

Adres restauracji z „Kuchennych Rewolucji”

Restauracja Pomidor Cud-Malina znajduje się pod adresem Aleja Odrodzenia 21 w Elblągu. Lokal jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13:00 do 20:00.

