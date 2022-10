Przetakiewicz wyznała, że to z jej powodu Kulczyk się rozwiódł.„To był armagedon”

Joanna Przetakiewicz obecnie jest w związku małżeńskim z Rinke Rooyensem. Wcześniej, przez wiele lat, związana była z Janem Kulczykiem, polskim przedsiębiorcom, regularnie klasyfikowanym w rankingach tygodnika „Wprost” jako najbogatszy Polak.

Jan Kulczyk i Joanna Przetakiewicz poznali się w 2003 roku, kiedy miliarder był mężem Grażyny Kulczyk, z którą miał dwoje dzieci – Sebastiana oraz Dominikę. W 2005 roku Kulczyk rozwiódł się z żoną i przez kolejne 10 lat tworzył związek z Przetakiewicz. Rozstali się w 2013 roku, dwa lata przed śmiercią Jana Kulczyka.

Przetakiewicz wyznała, że była powodem rozpadu małżeństwa Kulczyków

Z zapowiedzi wywiadu, który pojawi się w piątek 28 października na portalu Pudelek.pl wynika, że Joanna Przetakiewicz po raz pierwszy wyznaje w nim, że to ona była przyczyną rozpadu małżeństwa Jana i Grażyny Kulczyków. Przyznała ponadto, że po wielu latach była żona miliardera postanowiła jej to wybaczyć.

– To był armagedon. Umówmy się, że to była sytuacja szalenie trudna i przykra. Bo prawdą jest i nie mam co tu ukrywać i opowiadać bajek, że to z mojego powodu tak się stało (...). Nie mam zamiaru udawać świętej i mówić, że to w ogóle nie jest moja wina – powiedziała Przetakiewicz. – To była tak wielka miłość z mojej strony, że ona mimo wszystko była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia, które miałam. Było mi przykro z powodu tej całej sytuacji. Była to smutna sytuacja, to jest rodzinna tragedia – dodała.

Czytaj też:

WIELKI SPRAWDZIAN z seriali na Netflix. Najlepsi zdobywają 12/15!