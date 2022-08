Popularna dziennikarka odebrała sobie życie. Nie żyje Neena Pacholke

Informację o śmierci Neeny Pacholke podał New York Post. 27-letnia dziennikarka odebrała sobie życie w sobotę. Te druzgocące doniesienia w rozmowie z amerykańskimi mediami potwierdziła młodsza siostra prezenterki. – Była zdecydowanie najszczęśliwszą osobą, jaką myślałam, że znam. Czasami po prostu nie wiesz, przez co przechodzą ludzie, bez względu na to, jak bardzo myślisz, że kogoś znasz – powiedziała Kaitlynn Pacholke. – Promieniowała miłością i pozytywnym nastawieniem – opisywała siostrę. Krewna zmarłej wyznała, że „nic nie zwiastowało tragedii”.

– Moja siostra miała dostęp do wszystkich zasobów, jakie można sobie wyobrazić. Wszyscy ją kochali, a w swojej pracy była doskonała – podkreśliła kobieta i dodała, że zawsze na pierwszym miejscu stawiała innych.

Głos zabrali także przedstawiciele stacji, w której pracowała Neena Pacholke. „Neena Pacholke, nasza ukochana poranna prowadząca zmarła nagle w sobotę. Cały zespół News 9 jest absolutnie zdruzgotany tą stratą” – przekazali.

Neena Pacholke – kim była?

Neena Pacholke w swojej karierze była nie tylko dziennikarką, ale była także związana ze sportem. Kobieta występowała w drużynie Uniwersytetu Południowej Florydy. Przez trzy lata była rozgrywającą.

Siostry Pacholke występowały w jednej drużynie koszykarskiej Freedom High School. Zespół trenowała ich mama Laurie. W 2013 roku zwyciężył w turnieju stanowym.

Neena Pacholke w 2017 roku dołączyła do zespołu telewizji WAOW. Prezentowała poranne wiadomości. Od trzech lat kobieta prowadziła program o tematyce sportowej. 27-latka była zaręczona.

