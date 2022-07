„Chłopaki do wzięcia”. Tak wyglądał kiedyś Sebastian. „Jak model!”

„Chłopaki do wzięcia” to jeden z najpopularniejszych programów na kanale Polsat Play. Jednym z lubianych uczestników show jest Sebastian, zwany też „Jezusem”. Fani programu znaleźli zdjęcie, które przedstawia go bez charakterystycznej brody i długich włosów. Nie mogą uwierzyć, że to ten sam mężczyzna.

Program „Chłopaki do wzięcia” emitowany jest na antenie Polsat Play od 2012 roku. Format opowiada o młodych mężczyznach z miasteczek i wsi, którzy „nie lubią słowa »singiel«, a preferują »kawaler«”. Szukają partnerek na całe życie, a między czasie pracują dorywczo, spotykają się, krążą po rynkach miast lub stoją na autobusowych dworcach. Robią wszystko, by zaimponować dziewczynom. Część z nich w akcie desperacji zgłasza się do biur matrymonialnych. Jednym z uczestników programu jest Sebastian, który przez swój wygląd, nazywany jest „Jezusem”. Mężczyzna ma długie włosy i brodę, a widzom znany jest jako entuzjasta natury i ekologicznego stylu życia. Jak mówi, jego aparycja pozwala mu zasymilować się z naturą. facebook Sebastian z „Chłopaków do wzięcia” po metamorfozie w show „Druga twarz” Jak się teraz okazało, Sebastian brał już kiedyś udział w jednym z programów telewizyjnych. W 2017 roku przeszedł metamorfozę w show TTV, zatytułowanym „Druga twarz”. Jego zmiana zwaliła widzów z nóg. Miał wymodelowany zarost, schludne ubranie i modną fryzurę. Fanki programu, widząc, jak może wyglądać jeden z uczestników programu Polsat Play, nie powstrzymywały się od komplementów. twitter „Ale z niego przystojniak!”; „Z takim wyglądem na bank by znalazł kogoś”; „Chłop nagle podniósł swoje szanse o 100%”; „Jak model” – czytamy na facebookowej grupie, gdzie udostępnione zostało zdjęcie mężczyzny po metamorfozie. Czytaj też:

