„M jak miłość”. Jasiek odwiedza Basię, a Paweł wzywa policję

Co czeka nas w 1665. odcinku serialu „M jak miłość”?

Franka jest załamana, kiedy dostaje wiadomość od Marty i Karola Lewickich, którzy nie chcą, by utrzymywała kontakt z synem. A gdy zespół Gutowskiego dostaje zaproszenie do USA, dziewczyna postanawia polecieć do Ameryki, by odnaleźć swoje dziecko. Zduńska cały czas ukrywa jednak swoje problemy przed Pawłem. Ten wyczuwa, że coś ją gnębi i coraz bardziej się tym niepokoi. Jasiek przychodzi o poranku do Basi z urazem ręki. Wygląda, jak po pobiciu. A gdy u Zduńskich zjawia się także ojciec chłopaka, Paweł wzywa policję. Tymczasem Magda wybiera się z Kingą na siłownię, gdzie poznaje sympatycznego Michała. Z kolei Otar zaprzyjaźnia się w bistro z Marszałkiem.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

