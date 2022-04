Co warto obejrzeć w telewizji w Święta Wielkanocne? Nie zabraknie hitów!

Podczas tegorocznych świąt czeka nas wiele filmowych atrakcji. Każdy z widzów znajdzie coś dla siebie!

Wielka Sobota

Świąteczne lenistwo przed telewizorem można rozpocząć już w sobotni poranek. O 7.40 w Polsacie widzowie będą mogli obejrzeć produkcję „Karate Kid”. To historia Daniela, który razem z matką przenosi się z New Jersey do Los Angeles. Jednak tam bardzo szybko zdobywa wrogów. Wkrótce znajduje nauczyciela karate - pana Miyagi. Po południu znajdzie się coś dla starszych widzów. TVP2 wyświetli melodramat „Trędowata” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Emisja o 16.15. Natomiast w Polsacie o 21.10 czeka nas klasyka z serii filmów animowanych - trzecia część Epoki Lodowcowej. W tej części Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. Wkrótce jednak pojawia się ich matka, która porywa leniwca. Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafiają do krainy zamieszkanej przez dinozaury. Na TVN o 20.25 prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Polski film nominoway do Oscara Boże Ciało, który opowiada historię Daniela, opuszczającego poprawczak. Chłopak trafia do miejscowości, gdzie potrzebny jest przywódca duchowy, a on od dawna czuje powołanie do kapłaństwa. Chwilę później stacja TVN wyemituje film fantastyczny Nieśmiertelny - film S z 1986 roku.

Wielkanoc

Niedzielny poranek najbardziej ucieszy najmłodszych widzów. O 7.55 stacja TVN wyemituje film „Babe, świnka z klasą”, a zaraz po nim kolejna atrakcja dla dzieci, czyli „Madagaskar”. O 14.55 stracimy trochę świątecznych kalorii z tancerzami z filmu „Step Up III”. Fabuła opowiada historię Luke'a, który tworzy grupę tancerzy, by wystąpić w międzynarodowych zawodach. Zakochuje się w Natalie. Dziewczyna skrywa jednak sekret, który może zaprzepaścić szansę na zwycięstwo. Na TVP2 o 20.55 widzów czeka thriller „Strażnik”, a potem komedia romantyczna z Melem Gibsonem w roli głównej „Czego pragną kobiety”.

Lany Poniedziałek

W Lany Poniedziałek także czeka nas kilka ciekawych pozycji. Najmłodsi widzowie będą mogli zasiąść przed telewizorami już o 6.55. O tej porze telewizja Polsat wyemituje trzecią część „Toy Story”. Następnie także na Polsacie będziemy mogli obejrzeć „Auta 3”. O godzinie 11.30 przeniesiemy się do krainy księżniczek i bliżej poznamy Roszpunkę i Julka z „Zaplątanych”. O 12.10 na TVN coś dla starszych widzów, kultowa komedia „Głupi i głupszy”. O 16.50 TVN wyemituje „Jak wytresować smoka”. To historia o mieszkańcach Berk, którzy żyją w zgodzie ze smokami. Gdy okazuje się, że bezwzględny Drago Bludvist planuje stworzenie smoczej armii, Czkawka razem z rodziną i przyjaciółmi musi stawić mu czoła. Film wyprodukowano w 2014 roku. Natomiast o godzinie 20 w Polsacie będziemy mogli zobaczyć „Króla Lwa”. Na koniec wieczoru coś dla starszych. Stacja TVN o 22.05 wyświetli film przygodowy z 2014 roku „Noe: Wybrany przez Boga”. To historia biblijnego Noe, który musi zbudować ogromną arkę.

Czytaj też:

Antoni Królikowski choruje na stwardnienie rozsiane. „Ludzie myślą, że jestem naćpany”