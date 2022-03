Robert Burneika wystąpi dziś w „Ninja Warrior”. „Będzie hardkorowo”

Takiego uczestnika w programie jeszcze nie było. – To chyba najcięższy zawodnik w historii show – zauważył Łukasz „Juras” Jurkowski. Burneika ma ponad 60 cm w bicepsie i waży około 120 kilogramów. – Ciekawe, czy konstrukcja wytrzyma pod jego ciężarem! – żartował komentator.

Litewski kulturysta z dystansem podchodzi do swojej wyjątkowej sylwetki, a na torze nie zamierza poddać się bez walki. Na występ sportowca czekają setki fanów, którzy śledzą jego karierę od lat. – Będzie hardkorowo – zapowiedział sportowiec, nawiązując do swojego pseudonimu Hardkorowy Koksu. – Przed startem zjadłem same stejki, dlatego teraz jest moc! Czy boję się przeszkód? Ja nie, tylko publiczność musi się bać. Jak wpadnę do wody, to wszyscy będą mokrzy naokoło! – śmiał się zawodnik.

„Ninja Warrior Polska”

Program polega na pokonywaniu toru przeszkód, a wyróżnia się na tle innych formatów gier w telewizji tym, że zwykłymi uczestnikami mogą być również osoby znane ze świata show-businessu. W pierwszej edycji wystąpili między innymi: aktorzy Mateusz Banasiuk, Alan Andersz i Andrzej Młynarczyk, tancerz Rafał Maserak, Misterzy Polski Rafał Jonkisz i Rafał Maślak.

Najnowszy odcinek programu „Ninja Warrior Polska” już we wtorek 22 marca o godzinie 20:05 na antenie telewizji Polsat.

