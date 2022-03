RT America wstrzyma produkcję i zwalnia pracowników. Dystrybutorzy się wycofują

T&R Productions, podmiot produkcyjny RT America, przesłał już do swoich pracowników notatkę, ogłaszając zamknięcie. „Niestety przewidujemy, że ta sytuacja będzie trwała, co oznacza, że spowoduje trwałe zwolnienia pracowników we wszystkich lokalizacjach” – napisał dyrektor generalny Misha Solodovnikov. Powodem, jak podał, są „nieprzewidziane zdarzenia, związane z zakłóceniami działalności”.

Holland Cooke, wieloletni prowadzący program dla RT America, napisał: „Zgodziłem się zrobić program w tym tygodniu, chciałem porozmawiać na temat uchodźców, pokazać sytuację zdesperowanych ludzi na Ukrainie. Ale ten program nie będzie emitowany. Na spotkaniu w czwartek kierownictwo oszczędziło wszystkim członkom RT dylematu. Zostaliśmy »anulowani« przez członków platform dystrybucji kablowej/satelitarnej i online”.

Odpowiedź na apel Ukrainy

W RT America pracowała rzesza znanych dziennikarzy, w tym Dennis Miller, William Shatner, a także Larry King przed śmiercią w zeszłym roku.

Przypomnijmy, Ukraina wezwała dystrybutorów do porzucenia sponsorowanych przez Rosję programów, argumentując, że podsyca to rozpowszechnianie dezinformacji na temat inwazji i wojny. Unia Europejska ogłosiła, że zabroni dystrybutorom z UE rozpowszechnianie produkcji RT, a także innego medium, Sputnika.

Prezydent UE Ursula von der Leyen powiedziała w oświadczeniu: „Nie pozwolimy kremlowskim apologetom wylewać swoich toksycznych kłamstw usprawiedliwiających wojnę Putina ani siać ziaren podziału w naszej Unii”.

Czytaj też:

„Nuklearny atak Putina na Ukrainę” na „pasku” w TVP Info. „Żenujące i groteskowe”