Kurski: TVP pokazuje Polakom najwyższe osiągnięcia polskiej kultury

W obszernej wypowiedzi, która została wyemitowana w „Wiadomościach” Jacek Kurski nie tylko zwrócił uwagę na kulturotwórczą rolę Telewizji Polskiej, ale także stwierdził, że żyjemy „w czasach swoistej antykultury”. Według prezesa TVP obecnie borykamy się z zastępowaniem „Boga osobowego” na „bożki ochrony klimatu”.

„Zabija ją oszalała, neomarksistowska dechrystianizacja i planowe zastępowanie Boga osobowego, prawdziwego Boga, bożkami ochrony klimatu czy agresywnej reedukacji kulturowo-seksualnej. Żyjemy w czasach swoistej antykultury” – przekonywał były poseł.

TVP pokazuje Polakom „najwyższe osiągnięcia polskiej kultury”

Podczas zapowiedzi Festiwalu Kultury Narodowej Jacek Kurski stwierdził, że instytucja, którą kieruje, pokazuje Polakom osiągnięcia w dziedzinie kultury. „Telewizja jest miejscem, które pokazuje milionom Polaków najwyższe osiągnięcia polskiej kultury, docieramy z kulturą ambitną do najdalszych zakątków Polski. Zabija dziś prawdziwą kulturę komercjalizacja, upolitycznienie, tandeta, niechęć do narodowej tradycji, odcinanie się od własnych korzeni” – powiedział.

Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”

W wypowiedzi prezesa TVP nie zabrakło nawiązań do bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fryderyka Chopina. Obaj są patronami dwóch kategorii specjalnych. Poza wspomnianymi kategoriami znajdzie jeszcze się jeszcze siedem innych. To ponad 540 godzin propozycji o tematyce tożsamościowej, a wśród nich: filmy, seriale dokumentalne, koncerty widowiska czy rekonstrukcje. Festiwal w formule online potrwa do 1 marca, a niektóre pozycje zostaną wyświetlone w warszawskim kinie „Wisła”.

Czytaj też:

Pączki też od Kuby Wojewódzkiego. Droższe niż u Magdy Gessler?