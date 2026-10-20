4 seriale z Prime Video idealne do binge-watchingu. Rekomendacje tygodnia

Prime Video w ostatnich tygodniach dodała do swojej biblioteki sporo dobrych tytułów. Wybijają się jednak 4 seriale – wszystko przez oceny widzów. Te produkcje mają teraz najwyższe noty, więc warto dać im szansę.

4 seriale z Prime Video, które warto obejrzeć w tym tygodniu

„Strefa gangsterów”

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.

„Carrie”

Najnowszy serial Mike'a Flanagana, twórcy hitów, jak „Nawiedzony dom na wzgórzu” czy „Nocna msza”. Ekranizacja powieści Stevena Kinga. Carrie White (Summer Howell), wyobcowana licealistka, całe życie spędziła w odosobnieniu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki, Margaret (Samantha Sloyan). Po nagłej śmierci ojca trafia do bezwzględnego świata publicznego liceum, gdzie musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Gdy staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, która wstrząsa całą społecznością, Carrie zmaga się z presją i okrucieństwem ery mediów społecznościowych. Równocześnie wraz z okresem dojrzewania budzą się w niej tajemnicze zdolności telekinetyczne, których siła okazuje się równie niebezpieczna, co trudna do opanowania.

„Off Campus”

Serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. 1. sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu „przeciwieństwa się przyciągają” pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.

„Spider-Noir”

Aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

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