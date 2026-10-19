Lawina nowości na Netflix. 10+ mocnych tytułów na ten tydzień – trzy perełki wracają!

W tygodniu od 19 do 25 października Netflix szykuje kilka mocnych premier. Do biblioteki platformy trafią nowe sezony aż trzech uwielbianych przez widzów seriali – komedii romantycznej, kryminału i polskiego dramatu, które za każdym razem przyciągają przed ekrany tłumy. To jednak dopiero początek! Wśród nadchodzących nowości znalazł się również jeden z najciekawszych tytułów ostatnich lat, czyli produkcja nawiązująca do słynnego eksperymentu więziennego w Stanford, a także kilka nowych filmów i seriali, które mają szansę szybko zdobyć popularność. Co dokładnie warto obejrzeć w nadchodzącym tygodniu? Sprawdźcie naszą rozpiskę premier na Netfliksie dzień po dniu.

Co nowego warto zobaczyć w tym tygodniu na Netflix? Rozpiska premier dzień po dniu

„Cyberpunk: Edgerunners 2”



Nowa, 10-odcinkowa historia ze świata gry wideo „Cyberpunk 2077” — surowa kronika odkupienia i zemsty. W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?

Premiera: 20/10/2026



„Matki Pingwinów”, 2. sezon



Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Drugi sezon łączy trudne wybory z humorem i ciepłem, wprowadzając nowe postacie i oferując świeże spojrzenie na relacje. Rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, mierząc się z własnymi emocjami. Dzieci z kolei dorastają, konfrontują się ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, stają przed pierwszymi miłościami i uczą się, jak funkcjonować w relacjach z innymi. To opowieść o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, i o tym, że troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym.

Premiera: 21/10/2026



„Nowy stanfordzki eksperyment więzienny”



W tej nowej, śmiałej wersji jednego z najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów społecznych w historii 30 ochotników trafia do prawdziwego więzienia i losowo przyjmuje role strażników lub więźniów. Po wepchnięciu do systemu opartego na władzy, hierarchii i kontroli będą mogli przekonać się, czy zwykli ludzie nieuchronnie dopasowują się do wyznaczonych im ról, czy też dzięki empatii, moralności i indywidualności potrafią przeciwstawić się siłom pchającym ich w przeciwnym kierunku. Wraz z rosnącą presją i chwiejącym się układem sił kluczowe pytanie pozostaje jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek — „Czy władza deprawuje?”.

Premiera: 21/10/2026



„Ktoś mówił o mnie?”



Serial śledzi losy Gena Takasegawy, pierwszego japońskiego aktora, który zagrał główną rolę w londyńskim teatrze szekspirowskim. Kiedy Gen po dwuletniej przerwie wraca do Japonii, przydarza mu się najgorsze, co może spotkać osobę żyjącą dla uwagi i uznania: cały świat nagle całkowicie o nim zapomina!

Premiera: 22/10/2026



„Nikt tego nie chce”, 3. sezon



Wszystko zaczyna znów dziać się „pierwszy raz”. Pod koniec poprzedniego sezonu Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) dali sobie kolejną szansę i teraz wprowadzają się do wspólnego domu, aby stworzyć związek, który wreszcie będzie trwały. Po drodze celebrują każdy ekscytujący „pierwszy raz” związany z układaniem sobie wspólnego życia. Sasha (Timothy Simons) i Esther (Jackie Tohn) wracają do randkowania (czy im się to podoba, czy nie) i muszą radzić sobie ze wszystkimi niezręcznościami i niespodziankami wiążącymi się z poznawaniem kogoś nowego. Morgan (Justine Lupe) wspina się na kolejny szczebel kariery, zbliżając się (niemal) do statusu medialnej sensacji. Tymczasem Sasha i Morgan zaczynają myśleć o czymś, do czego żadne z nich nie było w stanie wcześniej się przyznać.

Premiera: 22/10/2026



„Sparaliżowana nadzieją: Historia Marii Bamford”



Maria Bamford zbudowała karierę, przekuwając bezkompromisową szczerość w równie bezkompromisową komedię – często zacierając przy tym granicę między występem a osobistym kryzysem. W tym filmie dokumentalnym współreżyserzy Judd Apatow i Neil Berkeley śledzą jej drogę: od dzieciństwa w Duluth w stanie Minnesota, przez odkrycie pasji do występów na studiach, aż po ciężko wypracowaną sławę w Los Angeles, towarzysząc jej jednocześnie w codziennym życiu przez blisko cztery lata. Obraz, wzbogacony o przezabawne fragmenty występów stand-upowych oraz wypowiedzi innych komików podziwiających jej unikalny styl, nie unika trudnych tematów – takich jak zmagania Bamford z problemami natury psychicznej czy kluczowe relacje rodzinne, które ukształtowały ją na przestrzeni lat. Efektem jest portret zarazem zabawny i pełen czułości, ukazujący artystkę, która uczyniła swoją karierę z odnajdywania powodów do śmiechu nawet w najbardziej bolesnych prawdach.

Premiera: 23/10/2026



„Przetrwać huragan Otis”



Akcja filmu toczy się na pełnym morzu u wybrzeży Acapulco w Meksyku, gdzie uderza niespodziewany i niszczycielski huragan Otis o najwyższej, 5. kategorii. Główny bohater, Wirpul, oraz jego przyrodni brat Candi, muszą podjąć dramatyczną walkę o przetrwanie, w której ich jedyną nadzieją staje się braterska więź, odwaga i odporność psychiczna.

Premiera: 23/10/2026



„Lupin”, 4. sezon



Część 4. „Lupina” rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane wciąż przebywa w więzieniu. Dla niego Lupin już nie istnieje — chce odsiedzieć wyrok i dotrzymać obietnicy złożonej synowi, że razem odwiedzą rodzinę w Senegalu. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez tajemniczy komunikat podpisany przez Lupina: w kilku muzeach ma jednocześnie dojść do kradzieży. Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa napady przebiegają zgodnie z planem. Assane zapewnia o swojej niewinności, ale wszystko wskazuje na jego winę. Na jednym z nagrań z kamer widać go nawet w muzeum podczas rabunku, w trakcie którego kapitan Belkacem zostaje ciężko ranny. Aby udowodnić swoją niewinność i zdemaskować naśladowcę, Assane musi uciec z więzienia i po raz kolejny wcielić się w Lupina.

Premiera: 23/10/2026



„Obcy na poddaszu”



Grupka nastolatków odkrywa, że strych ich letniskowego domku oblegany jest przez przybyszy z kosmosu. Chcąc ukryć to przed rodzicami - jednoczą siły, by pokonać obcych.

Premiera: 23/10/2026



„Gasnący splendor”



Zrujnowany finansowo markiz Don Leandro, który żyje złudzeniami i marzy o otrzymaniu tytułu granda Hiszpanii, widzi tylko jedno wyjście z finansowej zapaści: sprzedać podupadłą rodzinną rezydencję w Madrycie. Nadarza się ku temu idealna okazja: niesamowicie bogata bizneswoman Sofía Carrington ma na nią chrapkę. Jednak im dłużej negocjują (i flirtują), staje się jasne, że żadne z nich nie jest tym, za kogo się podaje.

Premiera: 23/10/2026



„Zniknięcia”



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

Premiera: 24/10/2026 Czytaj też:

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