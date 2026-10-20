Gangsterski hit wpada do biblioteki giganta! „Strefa gangsterów” podbija kolejną platformę

Kryminał „Strefa gangsterów” zadebiutował w 2025 roku i od razu zjednał sobie sporą publikę. Jego obecna ocena to 8,2/10 od widzów i 8/10 od krytyków, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych seriali, które powstały w ostatnich latach.

„Jeden z najlepszych seriali tego roku”; „Kreacje Pierca Brosnana i Helen Mirren kosmos”; „Tak wyglądałaby Dynastia, gdyby Carringtonowie byli gangsterami”; „Jeden z najlepszych seriali gangsterskich ostatnich lat”; „Świetny gangsterski klimat”; „Brutalny, wulgarny, dużo zwrotów akcji”; „Mroczna i brutalna Gra o tron”; „Serial łyknięty w 3 wieczory. Wciągał, jak żaden inny w tym roku” – piszą o nim polscy widzowie.

Serial ten to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha porządne seriale, a szczególnie dobre kino gangsterskie. Za sterami stanął tu w roli reżysera sam Guy Ritchie („Dżentelmeni”, „Kryptonim U.N.C.L.E”., „Przymierze”, „Jeden gniewny człowiek”), który przyzwyczaił nas do wysokiego poziomu swoich produkcji. Twórcą serialu i scenarzystą jest Ronan Bennett („Dzień Szakala”). Współautorem scenariusza jest również Jezz Butterworth, który odpowiada także za inny serialowy hit – „Agencja”.

Kryminał z oceną 8,2/10 od widzów. To serialowa perełka ostatnich lat

„Strefa gangsterów” to pełen emocji i zwrotów akcji serial o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy na całym świecie. Harry Da Souza to człowiek od zadań specjalnych, który chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, próbując zapobiec eskalacji konfliktu i totalnej wojnie gangów.

W obsadzie serialu „Strega gangsterów” pojawili się między innymi: Tom Hardy („Motocykliści”), Pierce Brosnan („Śmierć nadejdzie jutro”), Paddy Considine („Ród Smoka”), Joanne Froggatt („Downton Abbey”), Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan, Emily Barber oraz Helen Mirren („1923”).

„Strefa gangsterów” już nie tylko na SkyShowtime. Wpadła do nowego serwisu

Serial „Strefa gangsterów” do tej pory był dostępny wyłącznie dla subskrybentów serwisu SkyShowtime. Teraz jednak zasilił bibliotekę Prime Video. Jest to idealny moment, aby nadrobić te perełkę.

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