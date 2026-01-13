Piosenka mordercy – to w niej zaszyfrował szczegóły zbrodni. Serial wbije was w fotele

Peter Mangs dorastał w Szwecji bez ojca, gdyż ten w latach 90. wyjechał na Florydę. Ich drogi ponownie się przecięły, gdy już jako dorosły mężczyzna Peter przeprowadził się do Ameryki. Spędził tam dekadę i niezwykle się zmienił. Przyjechał jako długowłosy punk tworzący własną muzykę i wystrzegający się jedzenia mięsa. Z czasem stał się supremacjonistą marzącym o wojnie rasowej, a jego ulubionym utworem literackim była niesławna dystopijna powieść „Dzienniki Turnera” („The Turner Diaries”) autorstwa neonazistowskiego aktywisty politycznego Williama Luthera Pierce’a. Według ekspertów dużą rolę w tej przemianie mógł odegrać podziwiany przez niego ojciec – zagorzały antykomunista i nacjonalista, od którego miał pozyskiwać podstawową wiedzę polityczną.

W nowej produkcji dokumentalnej dziennikarz śledczy i dokumentalista John Mork wyrusza w podróż, by zbadać tropy i poznać tożsamość potencjalnych ofiar seryjnego mordercy. Wspiera go w tym były wojskowy, policjant i ochroniarz Baracka Obamy Jim Rathmann oraz inni eksperci z różnych dziedzin: psychologowie policyjni, agenci FBI, policjanci, prawnicy, a także osoby powiązane ze śledztwami w sprawie morderstw, które potencjalnie mógł popełnić Peter Mangs. Według nich Floryda mogła być również dla Mangsa miejscem jego pierwszych zbrodni. Wiele wskazuje też na to, że mężczyzna ukrył w jednym ze swoich utworów, zatytułowanych „Under the radar”, informację o dokonanych okrucieństwach. Mork rozmawia również z matką oraz ojcem Mangsa, którzy mimo zaistniałych faktów „nie widzą w synu kryminalisty”. W produkcji przedstawione zostały również fragmenty listów, które dziennikarz otrzymał od zbrodniarza, oraz książki napisanej przez mordercę.

Piosenka mordercy – to w niej zaszyfrował szczegóły zbrodni

O tym, co wydarzyło się po powrocie Mangsa do Szwecji, usłyszał cały świat. Mężczyzna między 2003 a 2010 rokiem miał dokonywać ataków na osoby wyglądające na imigrantów, za co w 2013 roku został skazany na dożywocie. Według ustaleń Johna Morka podczas pobytu w więzieniu otworzył się przed pewną osobą, której wyznał, że dokonał podwójnego morderstwa jeszcze na terenie Florydy. Opowieść tę usłyszała nieżyjąca już psycholog więzienna, a przed jej śmiercią dziennikarz obiecał rozwiązanie tej sprawy. W tym celu przez lata korespondował z mordercą, a następnie wybrał się w podróż jego śladami i badał szczegóły nierozwiązanych spraw, które miały miejsce na Florydzie, gdy ten jeszcze mieszkał w USA. Chce, by mężczyzna odpowiedział za swoje czyny, a rodziny jego nieznanych dotąd z nazwiska ofiar odnalazły sprawiedliwość i poznały prawdę o śmierci najbliższych.

Podejrzany na sali rozpraw nie wstydził się kamer, bez skrępowania patrzył w obiektyw każdej z nich. Uważał się za aryjskiego boga, który ma prawo decydować o życiu i śmierci. Twierdził, że żałuje jedynie, iż nie zabił większej liczby osób.

Jak aspirujący muzyk stał się seryjnym mordercą i w jaki sposób przez lata udawało mu się zacierać wszelkie ślady, pozostać w ukryciu? Skąd wzięły się jego mordercze popędy? Kim są nieznane ofiary i dlaczego zdecydował się zaszyfrować ich tożsamość w piosence? Co łączy go z innymi skrajnymi ekstremistami, takimi jak Timothy McVeigh, Joseph Paul Franklin czy Anders Breivik?

Wszystkie odcinki produkcji dokumentalnej „W ukryciu” będą dostępne na kanale Viaplay Filmy i Seriale od 14 stycznia. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

Czytaj też:

Ostatni dzwonek na seans tego miniserialu! HBO Max żegna brytyjską perełkęCzytaj też:

40 mocnych seriali Netfliksa dla tych, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Ukryte perełki serwisu