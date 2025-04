Nowy serial od twórców hitowego thrillera. Szykuje się kolejny przebój?

Twórcy uznanej hitowej produkcji Apple „Czarny ptak” ponownie łączą siły w serialu „Dym”. Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja opowiada historię detektywa i enigmatycznego śledczego ds. podpaleń, którzy podążają tropem dwóch seryjnych podpalaczy. Taron Egerton („Kontrola bezpieczeństwa”, „Tetris”, „Czarny ptak”, „Rocketman”) gra główną rolę oraz jest producentem wykonawczym. Serial został stworzony przez Dennisa Lehane'a, znanego z takich hitów jak „Rzeka tajemnic”, „Wyspa tajemnic”, „Prawo ulicy” czy „Gdzie jesteś, Amando”.

Nadchodzi nowość od twórców „Czarnego ptaka”. W obsadzie ulubieńcy

W obsadzie serialu Egerton występuje w roli śledczego ds. podpaleń – Dave Gudsen, a nominowana do nagrody Emmy (za „Krainę Lovecrafta”) Jurnee Smollett występuje w roli detektyw policji Michelle Calderone. W obsadzie znajdują się również Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, nominowana do nagrody Emmy Anna Chlumsky („Kim jest Anna?”, „Moja dziewczyna”), Adina Porter („American Horror Story”), nominowany do Oscara i nagrody Emmy Greg Kinnear („Lepiej być nie może”, „Czarny ptak”, „Mała miss”) oraz laureat nagrody Emmy John Leguizamo („Romeo i Julia”).

W naszej galerii zobaczyć możecie już pierwsze zdjęcia z planu serialu. Dziewięcioodcinkowy „Dym” zadebiutuje dwoma pierwszymi odcinkami w piątek 27 czerwca 2025 roku. Kolejne będą emitowane w każdy piątek, do 8 sierpnia.

Czytaj też:

Wielki QUIZ. Rozpoznaj kadr z PRL-u! Wieczorynki, filmy i serialeCzytaj też:

Tych 6 filmów już jutro nie obejrzysz. Netflix daje nam ostatnią szansę!