Wróżbita Maciej w popularnym serialu telewizyjnym. Emisja już jutro

Najpopularniejszego polskiego wróżbitę, Macieja Skrzątka, już jutro – w środę 9 kwietnia – widzowie będą mogli zobaczyć w hicie „Policjantki i Policjanci”. Wróżbita Maciej wystąpi u boku Mariusza Węgłowskiego i Pawła Kowalczyka, wcielających się w załogę patrolu siódmego i odegra ważną rolę w odcinku, w którym dojdzie do tajemniczego morderstwa młodej dziewczyny, poprzedzonego przerażającym seansem tarota.

Emocjonujące wydarzenia czekają bohaterów i widzów serialu także w kolejnym, czwartkowym, odcinku „Policjantek i Policjantów”, w którym zobaczymy dalszy ciąg polowania na kreta na komendzie i śmiertelnie niebezpieczną z nim konfrontację.

„Policjantki i Policjanci”. Co w odcinku 1268?

Zasztyletowana studentka zostaje znaleziona w ciemni studia fotograficznego, w którym odbywała praktyki. Wszystko wskazuje na to, że to zbrodnia w afekcie. Wezwani na miejsce policjanci z patrolu siódmego – aspirant sztabowy Mikołaj Białach (Mariusz Węgłowski) i podkomisarz Miłosz Bachleda (Paweł Kowalczyk) – przesłuchują właściciela studia i drugą praktykantkę, koleżankę z roku ofiary. Dziewczyna zeznaje, że denatka miała wielu wrogów – zawsze dążyła po trupach do celu i mnóstwo osób jej nie znosiło. Przypomina też sobie, że od czasu niedawnej wizyty u wróżki ofiara panicznie bała się śmierci.

Patrol siódmy niezwłocznie udaje się pod adres, gdzie odbył się fatalny seans tarota, z którego studentka wyszła śmiertelnie przerażona. Zastają tam Wróżbitę Macieja, który przypomina sobie tamto spotkanie, ale przyznaje, że dziewczyna nie wspominała o żadnym zagrożeniu lub osobie, której mogłaby się obawiać. Okazuje się, że w pewnym momencie na widok wyciągniętej karty dziewczyna wpadła w histerię i na nic się zdały tłumaczenia wróżbity i próby jej uspokojenia. Policjanci, zawiedzeni brakiem informacji istotnych dla śledztwa, chcą się pożegnać, gdy Maciej Skrzątek proponuje Białachowi wróżbę. Mikołaj z rozbawieniem się zgadza, ale nie jest zadowolony z tego, co słyszy i szybko ucina rozmowę, a po wyjściu sceptycznie komentuje spotkanie.

Patrol siódmy jedzie szukać innych tropów w sprawie, ale Wróżbicie nie daje spokoju straszna śmierć studentki. Kiedy postanawia przyjrzeć się tej sprawie, doznaje niepokojącej wizji. Czy odkryje zagadkę mordercy? Co jeszcze wyczyta policjantom z kart Wróżbita Maciej?

Tymczasem Białach równolegle kontynuuje śledztwo w sprawie wstrząsającego znaleziska na policyjnym parkingu i postanawia wykorzystać do tego zdolności policyjnego psa – Luny.

Premiera odcinka: Na TV4 w środę 9 kwietnia o godz. 19:00.

