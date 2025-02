Powraca kultowy Miś Yogi! Klasyka dla najmłodszych na dniach trafi do sieci

Ulubieni bohaterowie ze studia Hanna-Barbera ponownie wkraczają do akcji! Spokojne życie w urokliwym miasteczku, tytułowym Jellystone, znów zostanie zakłócone przez… lawinę przygód i doskonałej zabawy.

Miś Yogi w nowej odsłonie! Wraca kultowy bohater

Miś Yogi, który przez lata strzegł parku narodowego Jellystone, w odświeżonej animacji pełni nową, nieco szaloną rolę – jest doktorem przekonanym o tym, że nie ma sobie równych! Całe szczęście jego przyjaciele, tacy jak Boo-Boo czy Cindy, dbają o to, by jego zawiadiackie metody nie narobiły zbyt dużego bałaganu. W miasteczku pojawiają się także inne kultowe postacie znane z animacji Hanna-Barbera – wyluzowany pies Huckleberry to ulubieniec mieszkańców Jellystone, a kocur Tolek zawsze ma w zanadrzu jakiś przebiegly plan.

Nowe odcinki oznaczają mnóstwo emocjonujących przygód. Widzowie zobaczą m.in. epicką piracką przygodę oraz gigantyczną grę planszową, która obejmie całe Jellystone. W jednym z premierowych epizdów bohaterowie staną do rywalizacji w konkursie robotycznym i szybko okaże się, że to większe wyzwanie, niż mogłoby się wydawać! Z kolei w innym odcinku Yogi i Boo-Boo będą musieli poradzić sobie z nowym znajomym, który… trochę za bardzo polubi ich towarzystwo.

Gdzie oglądać nowe przygody Misia Yogi?

Premiera nowych odcinków 3. sezonu „Jellystone!” codziennie od poniedziałku 10 lutego o godzinie 17:50 na antenie Cartoon Network. Serial dostępny jest też do obejrzenia na platformie streamingowej Max.

