Ale to będzie widowisko! Martin Scorsese w zwiastunie nowego serialu

Serial „Studio” stworzyli Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy już wcześniej współpracowali przy takich tytułach, jak „Supersamiec”, „Boski chillout”, „To już jest koniec” i „Wywiad ze Słońcem Narodu”. Ich nowy projekt jednak w niczym nie przypomina poprzednich.

O czym będzie opowiadał serial „Studio”? Zwiastun nadchodzącego hitu

W „Studio” Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć.

W „Studio” pojawi się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. W serialu wystąpi gościnnie także nominowany do Oscara i zdobywca Emmy Bryan Cranston.

Kiedy premiera serialu „Studio”?

Dziesięcioodcinkowy serial, z Sethem Rogenem w roli głównej, pełniącym jednocześnie funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego, oraz z nominowanym do Emmy Evanem Goldbergiem, zadebiutuje globalnie na Apple TV+ w środę, 26 marca 2025 roku z dwoma pierwszymi odcinkami. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę – aż do 21 maja 2025 roku.

Nowy projekt to kolejna współpraca Apple TV+ z Rogenem, która dołącza do niedawno odświeżonej komedii Apple Original „Platonic”, w której występuje Rogen, będąc jednocześnie producentem wykonawczym – wraz z Rose Byrne.

Czytaj też:

Hit sprzed lat z Denzelem Washingtonem i nowość z uwielbianą aktorką. To na dniach szykuje MaxCzytaj też:

Na Max wpadł nowy serial, który ma być hitem. Fani nie będą jednak zadowoleni