Arya Stark będzie miała swój własny serial? George R.R. Martin zapowiada nowy projekt

Autor „Pieśni lodu i ognia”, powieści fantasy, która zainspirowała serial HBO stworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa, zasugerował, że pracuje z Williams nad kolejnym projektem.

„Spotkaliśmy się też z Maisie Williams na pizzę i makaron i rozmawialiśmy o — cóż, nie, lepiej w to nie wnikać, nie chcę zapeszyć” — napisał Martin na swoim blogu, opowiadając o swojej podróży do Londynu. „Ale to może być taka świetna zabawa” – dodał enigmatycznie.

Martin nie doprecyzował, o jakim projekcie mowa i czy chodzi o sequel „Gry o tron”, jednak aktorka grała Aryę Stark przez wszystkie osiem sezonów jednego z najchętniej oglądanych seriali na świecie.

Trudna współpraca na planie „Rodu Smoka”

Co ciekawe, tego samego dnia Casey Bloys, szef HBO, wypowiedział się na temat tego, jak to jest pracować z Martinem nad wieloma projektami, osadzonymi w uniwersum „Gry o tron”.

– Jest dla mnie, dla nas, bardzo ważny. Kiedy próbujemy razem stworzyć serial, to trochę, jak branie ze sobą ślubu. Małżeństwo potrafi być trudne, szczególnie, gdy Ryan Condal (showrunner serialu „Ród Smoka”) podejmuje ostateczne decyzje i odpowiada za akcept. Można wyczuć napięcie. Każde małżeństwo może być burzliwe. Oczywiście wolałbym, żeby wszyscy się dogadywali. Ale w trakcie procesu twórczego zawsze będziemy napotykać problemy. To jest spodziewane – podkreślił.

Co z serialem z Jonem Snowem? Szef HBO odpowiedział

HBO już poinformowało, że powstanie 3. sezon „Rodu Smoka”. Ta sama stacja przygotowuje także prequel zatytułowany „A Knight of the Seven Kingdoms”, w którym w obsadzie znaleźli się Peter Claffey jako Dunk, Dexter Sol Ansell jako Egg, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon i Sam Spruell jako Maekar Targaryen.

Bloys ujawnił również, że sequel dotyczący postaci Jona Snowa z udziałem Kita Haringtona nie jest już rozwijany. Podkreślił jednak, że nie traci nadziei na to, że w przyszłości projekt uda się zrealizować.

