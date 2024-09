Pisali, że „celebrytom powinno być wstyd”. Polsat odpowiada na krytykę

Nowa, 15. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” ruszyła w niedzielę 15 września. Na parkiecie hitu Polsatu zaprezentowało się 12 par, a wśród nich takie sławy jak Majka Jeżowska, Maciej Zakościelny, Rafał Zawierucha czy Olga Bończyk. W tym samym czasie, gdy gwiazdy prezentowały swoje taneczne popisy, na południu Polski rozgrywał się dramat. Pod wodą znalazły się takie miejsca jak Lądek Zdrój czy Kłodzko. Teraz fala powodziowa zmierza do Wrocławia, gdzie dotrzeć ma w środę, a w Nysie ludzie pracowali przez całą noc, aby pomóc w umacnianiu wału workami z piaskiem.

Wielu osobom nie spodobał się fakt, że w obliczu tragedii, stacja Polsat w ogóle wpadła na pomysł emisji premierowego odcinka „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze w trakcie show, internauci rozpisywali się w sieci o tym, jak niestosowne było to posunięcie.

„Wstydźcie się celebryci, żeby w obliczu takiej tragedii się bawić w tańce”; „Dzisiejsza transmisja nie powinna się odbyć, w obliczu aktualnych dramatów w Polsce”; „Zero szacunku dla ludzi, którzy stracili dobytek życia”; „Ludzie walczą o życie, tracą domy, a celebryci jak zawsze myślą tylko o zabawie. Wstyd dla was wszystkich. Zresztą czego można się spodziewać po takich pseudo gwiazdach”; „Dajcie sobie spokój z tańcem! Ludzie w żywiole wody i utraty zdrowia, dorobku życia, a Wam się chce tańczyć. Można tę rozrywkę przesunąć na późniejszy termin”; „Wstyd, nawet nie wspomnieliście o tragedii, która się rozgrywa” – mogliśmy przeczytać na profilach w mediach społecznościowych programu.

Polsat odpowiada na krytykę. Krótkie oświadczenie rzecznika stacji

Do sytuacji stacja odniosła się dopiero poniedziałek. – Telewizja Polsat non-stop informuje o sytuacji powodziowej w Polsce w swoich trzech kanałach informacyjnych oraz w programach informacyjnych na głównej antenie Polsatu – odpowiedział na zarzuty rzecznik prasowy Polsatu Tomasz Matwiejczuk.

Kiedy na Polsacie leciał „Taniec z Gwiazdami”, TVP1 nadawała nową edycję „Rolnik szuka żony”. Tuż po emisji stacja wydała jednak oświadczenie w związku z powodziami.

„Kochani! Nagrywając ten odcinek latem, nawet nie przyszło nam do głowy, co będzie się działo, kiedy będzie emitowany. Nasze myśli i serca są teraz ze wszystkimi walczącymi w tej chwili z rozszalałym żywiołem o zdrowie i życie swoje i bliskich, o domy, dorobek całego życia. Szczególnie też łączymy się w obliczu tej tragedii z Rolnikami, którzy robią wszystko, by ratować gospodarstwa i życie zwierząt. Bądźcie silni!” – podała telewizja.

