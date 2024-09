Szok po wakacjach w nowym odcinku „Przyjaciółek”. Zuza wróci?

Ostatni, 23. sezon serialu „Przyjaciółki” na antenie telewizji Polsat oglądało średnio 725 tysięcy widzów. Po dramatycznych wydarzeniach z ostatniej odsłony, produkcja po raz kolejny zawita na ekranach telewizorów, a losy Ingi, Anki, Patrycji i Doroty znów wypełnią czwartkowe wieczory emocjami i niespodziewanymi zwrotami akcji. W nowej odsłonie spodziewać możemy się między innymi telefonu od Zuzy, ale również trudnych decyzji, jak zaakceptowanie nie zawsze dobrych wyborów swoich dzieci. Jak bohaterki poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Już teraz przeczytajcie opis najnowszego odcinka.

„Przyjaciółki”. Co w odcinkach po wakacjach?

Inga jest zaskoczona, kiedy dzwoni do niej telefon Zuzy. Okazuje się, że to Jasiek, który zachował jej telefon. Chodzi o dom, w którym mieszkali z Zuzą w Warszawie. Dorota oferuje Indze zajęcie się tą sprawą. Wracając od Anki, Inga zauważa Borysa, który dawno się nie odzywał...

Anka spotyka w sklepie Julkę. Julka jest zła na rodziców, nie pochwalają jej romansu z Tomaszem. Paweł jest wściekły na Tomasza i Julkę. Anka chce jakoś rozwiązać tą sytuację, ale jeszcze nie ma pomysłu jak. Wściekła Teresa przeszkadza w spotkaniu przyjaciółek. Dowiedziała się o romansie Tomasza i Julki i oskarża Ankę o współudział.

Patrycja i Wiktor wrócili z wyjazdu, Wiktor szykuje się do powrotu do pracy. Mikołaj spędza mało czasu w domu, ciągle gdzieś wychodzi. Wiktor nakrywa Mikołaja z Darią w mieszkaniu, które chciał wynająć. Mikołaj twierdzi, że do żadnych „bliższych kontaktów” nie doszło. Wiktor ma kłopoty w pracy, wielu klientów zrywa z nim współpracę przez historię z procesem.

Dorota zatrudnia się w innej agencji nieruchomości, o czym jeszcze nie poinformowała Andrzeja. Pomaga także Wiktorowi w zorganizowaniu wynajmu mieszkania. Dorota wstydzi się przyznać Andrzejowi, że zmieniła agencje. Nieświadoma relacji Darii i Mikołaja, podejrzewa także Wiktora o romans.

Pierwszy odcinek nowego sezonu serialu „Przyjaciółki” wyemitowany zostanie już dziś, w czwartek 12 września o godz. 21:15 w Polsacie.

Czytaj też:

„Skazany na śmierć” wraca na szczyt dzięki Netfliksowi. Ujawniamy tajemnice z planu kultowego serialuCzytaj też:

QUIZ z PRL-u, który zmiażdży twoja pewność siebie! Tylko dla odważnych!