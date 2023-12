Ile zarabiają aktorki za odcinek kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”?

Kiedy kilka lat temu ogłoszono, że „Seks w wielkim mieście” powróci w nowej odsłonie, miliony fanek produkcji na całym świecie czekało z zapartym tchem na nowe przygody swoich ulubionych bohaterek. W „I tak po prostu” zabrakło wspaniałej Samanthy Jones, czyli Kim Cattrall, jednak obraz i tak odniósł ponowny sukces. Jakiś czas temu okazało się, że serial powróci na platformę streamingową HBO Max z nowym sezonem. My z kolei ujawniamy, ile zarabiają aktorki za każdy z odcinków.

Zarobki aktorek „I tak po prostu”

Wiadomo, że to nie koniec przygód Carrie Bradshaw, Charlotte York oraz Mirandy Hobbes, gdyż kontynuacja „Seksu w wielkim mieście”, czyli „I tak po prostu”, została przedłużona na sezon trzeci. W informacji prasowej HBO Max ogłosiło, że serial był najchętniej oglądaną oryginalną produkcją na platformie i najchętniej oglądaną kontynuacją. Choć nie podano, czy w kolejnej serii zobaczymy więcej Samanthy Jones (Kim Cattrall), która pojawiła się wyłącznie w ostatnim odcinku sezonu drugiego, to i tak miliony fanek czekają na dalsze przygody nowojorskich bohaterek.

Wiadomość o kolejnym sezonie to zapewne nie tylko świetna wiadomość dla widzów, ale również dla aktorek, ponieważ w parze z ich popularnością idą również zawrotne zarobki. Serwis „Just Jared” ujawnił, ile za odcinek dostają trzy główne bohaterki serialu. Okazało się, że Kristin Davis (odtwórczyni roli Charlotte York) otrzymuje za epizod 650–750 tys. dolarów, a Cynthia Nixon (wcielająca się w postać Mirandy Hobbes) zarabia dokładnie tę samą kwotę. Na największą sumę pieniędzy może natomiast liczyć Sarah Jessica Parker. Według jednego z raportów „Variety” aktorka za jeden odcinek dostaje nawet 1 milion dolarów.

Powstaje randkowy program inspirowany „Seksem w wielkim mieście”

Z początkiem grudnia światło dzienne ujrzała także informacja, że powstaje program randkowy, który jest inspirowany przygodami Carrie Bradshaw z kultowego serialu „Seks w wielkim mieście”. Reality-show ma zostać poświęcony paniom po 50-tce, które chcą znaleźć miłość. Tę informację w sieci ogłosiła Candace Bushnell, czyli autorka książki, która była inspiracją dla serialu z Sarah Jessicą Parker. „Jestem bardzo podekscytowana możliwością pracy nad programem randkowym dla wszystkich po 50. roku życia. Wypatrujcie kolejnych informacji” – podała.

Produkcja będzie nazywała się „Is There Still Sex in the City?”, czyli „Czy w wielkim mieście jest jeszcze seks?”. Cztery kobiety biorące udział w programie porzucą swoje tętniące życiem miasto i udadzą się do podmiejskiego zamku, aby poznać potencjalnych partnerów. „Kobiety po pięćdziesiątce to nowa najgorętsza grupa demograficzna randkowa, a ja jestem jedną z nich” – Bushnell przekazała w oświadczeniu dla „Variety”.

instagramCzytaj też:

QUIZ z serialu „Seks w wielkim mieście”. Jak dobrze znasz Carrie i jej przyjaciółki?Czytaj też:

Kontynuacja „Seksu w wielkim mieście” już na HBO GO. Zobaczcie, jak zmieniły się aktorki