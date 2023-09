Anita Sokołowska odeszła z „Przyjaciółek”. Edward Miszczak wykonał piękny gest

Serial „Przyjaciółki” na antenie Polsatu gości od 2012 roku i wciąż cieszy się sporą oglądalnością. Obecnie stacja emituje nowy sezon. Jednak już od sierpnia wiadomo było, że jedna z czterech bohaterek znika na stałe z serialu.

Anita Sokołowska odchodzi z „Przyjaciółek”

Chodzi o Anitę Sokołowską, która wcielała się w postać energicznej Zuzy Markiewicz. Kobieta szturmem zdobywała kolejne szczeble kariery w finansach. Bohaterka pojawi się w kilku pierwszych odcinkach sezonu, a później jej wątek zniknie na zawsze. Jak się później okazało, Zuza umrze z powodu nawrotu raka. Śmierć była zaplanowana na początek teraźniejszego sezonu.

– W zeszłym sezonie produkcja poszła Anicie na rękę, by mogła spełniać się w innych projektach i dostała urlop. Zuza jednak nie może wiecznie tkwić w zawieszeniu. Czas poza planem utwierdził ją w przekonaniu, że czas pozwolić Zuzie odejść. Anita już nie chciała furtek powrotu, bo fani ciągle pytaliby ją kiedy wróci. A uśmiercenie jej postaci wywróci fabułę do góry nogami i zakończy raz na zawsze ten etap życia Anity. To po tylu latach serialu, w którym wydawałoby się, że zdarzyło się wszystko, wydawało się w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, bo jednak śmierci głównej postaci jeszcze nie było. To też pozwoli innym bohaterom zagrać wiele ciekawych scen – zdradził anonimowy informator pod koniec sierpnia.

Edward Miszczak wykonał piękny gest w stronę Anity Sokołowskiej

Teraz kiedy nadszedł ten moment, sam Edward Miszczak pożegnał aktorkę. Nie tylko powiedział wiele słów uznania, ale też wręczył Anicie Sokołowskiej piękny bukiet kwiatów. Celebrytka opublikowała też wzruszający post. Wyznała w nim, że to koniec jej przygody z „Przyjaciółkami” i podziękowała innym aktorkom.

„Chciałam Was poinformować, że moja przygoda z „Przyjaciółkami” w tym sezonie się kończy. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy serce i głowa mówią Ci, że potrzebują zmiany. Jestem głęboko przekonana, że dalej będziecie śledzić losy moich Przyjaciółek, bez energii mojej Zuzy. Dziewczyny – Struzia, Lisza i Soszka, są wspaniałymi aktorkami, przeżyłyśmy wiele chwil razem na planie, doświadczałyśmy razem różnych emocji prywatnych i zawodowych, ale ZAWSZE byłyśmy dla siebie w wielkim szacunku i byłyśmy dla siebie wsparciem – z całego serca Wam Dziewczyny dziękuję” – czytamy.

Sokołowska nie zapomniała o nikim z ekipy tworzącej produkcję. Przyznała też, że Dorota Kolak, która gra matkę jej bohaterki, jest dla niej prawdziwą inspiracją.

