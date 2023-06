Bohaterowie „Avatar: The Last Airbender” Netfliksa na zdjęciach. Fani nie są zachwyceni

Przypomnijmy, „Awatar: Legenda Aanga” to amerykański serial animowany, który doczekał się trzech serii i nadawany był w latach 2003-2005. Na jego podstawie w 2010 roku powstał film aktorski „Ostatni władca wiatru” w reżyserii M. Nighta Shyamalana. Początkowo miała to być trylogia, jednak po tym, jak negatywnie odebrali obraz fani i doczekał się Złotej Maliny za najgorszy film i reżyserię, nie doczekał się kontynuacji.

„Avatar: The Last Airbender”. Co piszą internauci?

W związku z klapą filmu, oczekiwania fanów animacji do aktorskiej wersji serialowej, produkowanej przez Netfliksa były bardzo duże. Podczas TUDUM 2023 na scenie w Brazylii pojawili się aktorzy, którzy wcielili się w role głównych bohaterów nadchodzącej produkcji Alberta Kima („Jeździec bez głowy”, „Nikita”). Gordon Cormier zagra Aanga, Kiawentiio Tarbell Katarę, Ian Ousley wcieli się w Sokka, a Dallas Liu w Zuko. Później całą czwórkę zobaczyliśmy w ich serialowych stylizacjach.

„Avatar: The Last Airbender” – bohaterowie serialu Netfliksa

Netflix pokazał też pierwszy teaser „Avatar: The Last Airbender”:

Fani są sceptycznie nastawieni do zaprezentowanych nam w sobotę 17 czerwca zdjęć bohaterów. „Tragicznie te kostiumy wyglądają”; „Zrobią kolejny syf. Dlaczego tak niszczycie anime?”; „Panie nie rób pan sobie wstydu i zrób pan od razu reebot”; „Moim zdaniem będzie kolejna klapa. Coś niezbyt szczęśliwy ten tytuł jest”; „Czemu na siłę ciagle wraca się do historii rewelacyjnych w swojej formie i próbuje się do nich dopasować?”; „Jak pozostałe postacie całkiem ok, to tak Aang trochę, nie wiem, troche bardziej pociesznego chłopaczka bym się spodziewała” – piszą fani serii.

„Avatar: The Last Airbender”. O czym będzie?

Akcja serialu rozgrywa się w baśniowej krainie. Naród Ognia chce przejąć panowanie na światem, a inne ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi i Nomadowie Powietrza, stawiają mu opór. W każdej z nacji żyją magowie, ludzie, którzy posiadają władzę nad jednym z czterech żywiołów. Świat uratować może jednak tylko Awatar, mag, który panuje nad wszystkimi żywiołami. Jest nim 12-letni Aang.

„Avatar: The Last Airbender” trafi na Netflix w 2024 roku.

