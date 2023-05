Prezes SkyShowtime zapowiedział w Cannes 10 nowych seriali. Oto, co obejrzymy

Nowa europejska platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła listę seriali oryginalnych i na wyłączność, które będą miały premierę w tym i kolejnym roku. To między innymi polska „Warszawianka”, „The Curse” z Emmą Stone, „Special Ops: Lioness” z Nicole Kidman czy „Poker Face” z Natashą Lyonne.

– SkyShowtime to serwis, który powstał z myślą o Europie, dlatego z dumą zapowiadam nasze oryginalne propozycje z lokalnych rynków. Premiera dziesięciu seriali oryginalnych w pierwszym roku działania to imponujące osiągnięcie, jakim nie mogą się pochwalić inne serwisy. Jesteśmy platformą, na której już można znaleźć fantastyczne treści na wyłączność – z Hollywood i Europy – oraz znakomity wybór filmów. Nadal jednak będziemy dążyć do tego, aby cały czas zapewniać naszym klientom doskonałą ofertę w świetnej cenie – przekazał Monty Sarhan w Cannes.

Nowe seriale na SkyShowtime. Lista zapowiedziana w Cannes

„Special Ops: Lioness”



Nowy serial nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. To oparta na rzeczywistym programie CIA opowieść o nieco nieokrzesanej, ale pełnej pasji młodej żołnierce marines Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), która dołącza do zespołu Lioness Engagement Team, aby zniszczyć od środka pewną organizację terrorystyczną. Zoe Saldaña wciela się w Joe, szefową programu Lioness, która dowodzi działającymi pod przykrywką agentkami oraz odpowiada za ich szkolenie.



„Yellowstone”



Kevin Costner, zdobywca Oscara i Emmy, wciela się Johna Duttona – głowę rodziny Duttonów uprawiającej bydło w Montanie oraz właściciela największego rancza w USA. Broni on swojej ziemi i bliskich przed chciwymi i bezwzględnymi deweloperami oraz członkami rdzennego plemienia. Problemy medyczne i rodzinne tajemnice bardzo jednak utrudniają Duttonowi jego misję, a polityczne aspiracje i zewnętrzne sojusze dodatkowo sprawiają, że przyszłość maluje się w ciemnych barwach.



„1923”



To kolejny rozdział sagi Yellowstone, za którym stoi nominowany do Oscara Taylor Sheridan. To kontynuacja bijącej rekordy popularności produkcji 1883. Główne role grają nominowany do Oscara Harrison Ford i laureatka tej nagrody – Helen Mirren. Towarzyszy im nowe pokolenie rodziny Duttonów, z którym przenosimy się do początku XX w. To czas, gdy pandemia, potężna susza, koniec prohibicji oraz Wielki Kryzys odciskają potężne piętno na górzystym zachodzie kontynentu i jego mieszkańcach.



„Warszawianka”



Serial opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.



„Tulsa King”



Bohaterem serialu nominowanego do Oscara Taylora Sheridana jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight „Generał" Manfredi (w tej roli nominowany do Oscara Sylvester Stallone). Gangster po 25 latach wychodzi z więzienia, ale jego szef nie szykuje mu wielkiego powitania, tylko bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu równie dla niego obcym, co inna planeta.



„Halo”



Serial przenosi na ekran epickie uniwersum i bohaterów kultowej serii gier Xbox. Halo odmieniło sposób postrzegania gier wideo i stało się światowym fenomenem, który sprzedał się w liczbie ponad 81 milionów egzemplarzy na całym świecie. Jego serialowa adaptacja toczy się w uniwersum przedstawionym po raz pierwszy w roku 2001 i stanowi fabularne rozwinięcie potężnego konfliktu toczącego się w XXVI wieku pomiędzy ludźmi a Przymierzem obcych. Halo łączy poruszające osobiste historie z dynamiczną akcją, wciągającą fabułą i efektownymi wizjami przyszłości.



„Babylon”



Widowiskowy film w reżyserii Damiena Chazelle'a osadzony w Los Angeles lat 20. XX w. Główne role grają nim Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva, a towarzyszą im m.in. Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To pełna przepychu opowieść o wzlotach i upadkach gwiazd dekadenckiego i pozbawionego moralności Hollywood sprzed 100 lat.



„M3GAN”



M3GAN to wybitne osiągnięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji, przypominająca żywą osobę lalka zaprogramowana tak, żeby być najlepszą przyjaciółką dzieci i pomocniczką rodziców. M3GAN została zaprojektowana przez wybitną specjalistkę od robotyki Gemmę (Allison Williams znana z Get Out) pracującą dla firmy produkującej zabawki. Lalka widzi i słyszy oraz uczy się, stając się przyjaciółką, nauczycielką, towarzyszką zabaw oraz obrończynią wskazanego dziecka. Kiedy Gemma nagle musi zająć się osieroconą 8-letnią siostrzenicą Cady (Violet McGraw znana z The Haunting of Hill House), desperacko próbuje odnaleźć się w roli rodzica; roli, do której nie jest gotowa. Gdy przygniata ją nawał pracy, Gemma postanawia zaoferować Cady prototyp M3GAN, aby rozwiązać dwa problemy na raz. Ta decyzja będzie miała niewyobrażalne konsekwencje.



„She Said”



Dwukrotnie nominowana do Oscara Carey Mulligan (Promising Young Woman, An Education) i Zoe Kazan (miniserial The Plot Against America, The Big Sick) wcielają się w postacie dziennikarek „New York Timesa", Megan Twohey i Jodi Kantor, które wspólnie ujawniły jedną z najważniejszych historii swojego pokolenia. To dzięki ich pracy na jaw wydostała się skandaliczna prawda o przemocy seksualnej w Hollywood, która na zawsze zmieniła amerykańską kulturę. Nagrodzeni Oscarami producenci filmów 12 Years a Slave, Moonlight, Minari, Selma i The Big Short oraz nominowany do Oscara producent filmów Zero Dark Thirty i American Hustle zapraszają na dokument oparty na śledztwie przeprowadzonym przez dziennikarki „New York Timesa" – Jodi Kantor, Megan Twohey i Rebeccę Corbett – oraz na bestsellerowej książce „She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" autorstwa Jodi Kantor i Megan Twohey.



„The Winner”



Koprodukcja czesko-słowacka. Ta komedia familijna opowiada historię Viktora Hudáka (Ady Hajdu), fikcyjnego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i wrócił do życia zwykłego obywatela. Kiedy jednak jego następca przeprowadza polityczną rewolucję i zmienia budowany latami porządek, bohater zdaje sobie sprawę, jak niewiele może zrobić jako były premier. Chcąc pokazać swoją siłę i udowodnić, że nadal jest ważny, próbuje przynajmniej rządzić w domu, gdzie mieszka z żoną i trzema córkami. Po latach nieobecności i życia z dala od codziennych problemów odkrywa jednak, że rodzina nauczyła się doskonale radzić sobie bez niego. Jakby tego było mało, okazuje się, że wszystkie cztery kobiety w jego domu przewyższają sprytem wszystkich politycznych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się mierzył. W serialu grają też m.in. Ivana Chýlková i Milan Ondrík.



„Poker Face”



Liczący 10 odcinków serial kryminalny, w którym Natasha Lyonne wciela się w Charlie – kobietę obdarzoną niezwykłą zdolnością rozpoznawania kłamstw. Bohaterka rusza w trasę swoim plymouthem barracuda i co chwila napotyka nowe dziwne postacie i zbrodnie, których aż żal jej nie rozwiązać. Twórcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do Oscara Rian Johnson, czyli scenarzysta, reżyser i producent m.in. filmów z serii „Na Noże”. Współautorką scenariusza jest sama Lyonne, która zajęła się też reżyserią i produkcją wykonawczą. Producentami serialu są wytwórnie T-Street, MRC i Animal Pictures.



„The Curse”



To wymykający się gatunkowym ramom serial SHOWTIME pokazujący, jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa, które stara się o dziecko i wspólnie prowadzi przysparzający wiele problemów program telewizyjny. Współtwórcami i producentami wykonawczymi wyprodukowanego przez wytwórnię A24 serialu The Curse są Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems i Daddy Longlegs) oraz Nathan Fielder (Nathan for You i The Rehearsal), który odpowiada także za reżyserię. Główne role grają Fielder, Safdie oraz zdobywczyni Oscara Emma Stone (La La Land). Aktorka jest również producentką wykonawczą projektu razem z Dave'em McCarym i Ali Herting z wytwórni Fruit Tree oraz Joshem Safdiem i Ronaldem. Wśród aktorów gościnnie występujących w serialu są nominowany do Oscara Barkhad Abdi (Captain Phillips), nominowany do Emmy® Corbin Bernsen (L.A. Law, City on a Hill) oraz Constance Shulman (Orange Is the New Black).Czytaj też:

