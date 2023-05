„SPY/MASTER” już na HBO Max. Jest polski akcent serialu

Akcja serialu „SPY/MASTER” rozgrywa się w czasie zimnej wojny i obejmuje tydzień z życia fikcyjnego bohatera Victora Godeanu (w tej roli Secăreanu znany z „God’s Own Country”, „Ammonite”, „Happy Valley”), prawej ręki i bliskiego doradcy rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Godeanu to również tajny agent KGB, który musi uciec z Rumunii, zanim zostanie zdemaskowany. Ma tylko jedną szansę, by pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec wyjechać z kraju i udać się dalej, aż do Stanów Zjednoczonych. Pomagać mu będą tajna agentka Stasi (w tej roli Svenja Jung „Doutschland89”) oraz młody agent CIA (Parker Sawyers znany z „Southside with You”). Godeanu musi wymknąć się KGB i szpiegom z własnego kraju, mając w pamięci, że zdemaskowanie naraża jego bliskich na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Twórcami i scenarzystami serialu są Adina Sădeanu i Kirsten Peters. Za reżyserię odpowiada Christopher Smith („Temple”, „Alex Rider”), za zdjęcia Ben Wheeler BSC („The Tourist”, „The Baby”) i Ádám Fillenz HCA („Hier”, „Battle: Freestyle”).

Polak twórcą muzyki do serialu

Muzykę do „SPY/MASTER” stworzył Łukasz Targosz, jeden z najpopularniejszych i najwybitniejszych polskich kompozytorów filmowych swojego pokolenia. To autor muzyki do blisko 80 projektów filmowych i telewizyjnych, w tym do największych polskich hitów kinowych, a także do międzynarodowych koprodukcji.

Targosz jest laureatem Fryderyka 2021 za album z muzyką do 3 sezonu serialu HBO „Wataha”. W marcu 2015 roku został wyróżniony prestiżową nagrodą MocArt radia RMF Classic za ścieżkę dźwiękową do 1 sezonu tego samego serialu. Pod koniec 2017 roku ze swoją muzyką do filmu animowanego „Magiczna zima Muminków” znalazł się na „krótkiej liście” Akademii z szansą na nominację do Oscara. W 2018 roku nominowany do nagrody Polskiej Akademii Filmowej ORZEŁ, także za muzykę do „Magicznej zimy Muminków”.

Premiera serialu „SPY/MASTER” już 19 maja w HBO Max.

