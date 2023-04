W „Barwach szczęścia” Kodur śledzi Kiciaka, a Bogusia sięga po alkohol i to przed pracą

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Renata wyznaje Dominice, że martwi się o Marcina, któremu może grozić niebezpieczeństwo. Tymczasem Kodur śledzi Kiciaka, a bandyta demaskuje policjanta.

Bogusia spotyka przypadkiem dawną przyjaciółkę Dankę. Obie przeszły podobną drogę – od nałogu do trzeźwości. Danka znów sięga przy niej po alkohol. Matka Damiana z początku opiera się pokusie, ale później sama kupuje butelkę – i to w drodze do pracy w szkole.

Tolek zwraca latawiec jego budowniczemu, Jerzemu. Obaj seniorzy bawią się razem z Emilką oraz Emilem. A chłopiec prosi Koszyka, by został jego przybranym dziadkiem.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Edward Miszczak komentuje głośne zmiany w „Tańcu w gwiazdami”. Potwierdził je?Czytaj też:

Olga Bończyk gościem specjalnym programu „Nasz nowy dom”. Zobaczcie mieszkanie przed metamorfozą