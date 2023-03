„Paradise city” z Willisem i „Złoto” z Efronem. Kino akcji opanowało CANAL+

Brawurowe pościgi, strzelaniny, życiowy fart, który okazuje się przekleństwem, nieprzewidziane sytuacje i napięcie, które nie opuszcza nas do końca… To wszystko sprawia, że kochamy kino akcji. Dobrze znane nam klasyki odłóżmy jednak na chwilę na półkę i sięgnijmy po nowości, które w marcu zasiliły bogatą bibliotekę CANAL+ online.

„Złoto” – już dostępny



Kiedy wydaje Ci się, że właśnie trafiłeś na żyłę złota, która miała być przepustką do lepszego życia, a okazuje się ona jednak początkiem walki, nie tylko o przyszłość, ale i o teraźniejszość. „Złoto” to przejmująca opowieść o utraconej nadziei, poczuciu samotności i oczekiwaniu na pomoc, która być może nigdy nie nadejdzie. To także zwierciadło, w którym przegląda się ludzka chciwość i przejmująca samotność, z którą mierzy się tytułowy bohater (w tej roli Zack Efron).



„Bandyta” – już dostępny



Kiedy jedni są pewni, że są pozostawieni na pastwę losu, zdani wyłącznie na siebie i łut szczęścia, inni w tym czasie, równie samotnie, okradają najlepsze salony jubilerskie i banki w Kanadzie. I chodź historia ta wydarzyła się naprawdę, to ciężko jest uwierzyć w to, że jeden człowiek jest w stanie obrabować aż dziewięć banków i to w dodatku z depczącą mu po piętach policją. Jednak w tym przypadku, mimo pozornego szczęścia głównego bohatera, historia zatacza koło, a tytułowy Bandyta (Josh Duhamel) ponownie trafia za kratki. Tym samym po raz kolejny życie udowadnia, że sprawiedliwość dosięgnie każdego, nawet najbardziej czarującego przestępcę.



„Paradise city” – już dostępny



Czy równie wiele szczęścia w tropieniu czarnych charakterów będzie miał Bruce Willis w „Paradise city”? W jednym ze swoich ostatnich filmów gwiazdor kina akcji jako detektyw Ian Swan, pomaga młodemu chłopakowi (w tej roli znany m.in. z serialu „Glee” Blake Jenner) odnaleźć morderców ojca. W jego głównego przeciwnika wciela się natomiast John Travolta, z którym Willis stworzył niezapomniany duet w kultowym „Pulp Fiction” Quentina Tarantino.



„Savage salvation” – premiera 30 marca 2023 roku



Z bolesną stratą mierzy się również bohater „Savage salvation". Po śmierci narzeczonej — kolejnej ofiary plagi uzależnień od opiatów — Shelby, za punkt honoru stawia sobie odnalezienie i zabicie wszystkich dealerów w mieście. Na to nie pozwala mu jednak lokalny szeryf (w tej roli laureat dwóch Oscarów Robert De Niro), który za wszelką cenę próbuje powstrzymać spiralę przemocy i zapobiec niewyobrażalnemu rozlewowi krwi.

