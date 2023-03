Anna Powierza zaskoczyła fanów. „W moim życiu jest kobieta”

Anna Powierza, która największą popularność zyskała dzięki roli Czesi w „Klanie” ma sobą trudny czas. Na początku roku gwiazda zdradziła, że straciła pracę w Teatrze Kamienica. Do tej pory wystawiany był spektakl SPA, czyli „Salon ponętnych alternatyw”, pierwsze przedstawienie z udziałem Powierzy.

Anna Powierza rozstała się z partnerem

Dodatkowo artystka musiała pożegnać „teatralnego tatę”, czyli Emiliana Kamińskiego, który zmarł w zeszłym roku. Zdradziła też, że rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem. To jednak nie koniec trudnych doświadczeń, które spotkały serialową Czesię.

– Był to rok pod wszystkimi względami trudny, rok strat i zmian. Żegnałam się z ludźmi, miejscami, sprawami, które do tej pory były dla mnie bardzo ważne. Umarły moje konie, wszystkie. Całe życie byłam jeźdźcem, koniarą, każdą wolną chwilę spędzałam w stajni. A teraz koniec – powiedziała aktorka w rozmowie ze „Światem seriali”.

Powierza z „Klanu” zdobyła się na zaskakujące wyznanie

Wygląda na to, że zła passa Anny Powierzy się skończyła. Aktorka opublikowała szczery post na Instagramie i przyznała, że pojawiła się kobieta, która całkowicie odmieniła jej życie. „Nie będę dłużej ukrywać, zresztą, niedługo pewnie samo by się wydało. Dlatego lepiej będzie, jak usłyszycie to ode mnie. W moim życiu jest kobieta” – czytamy.

Anna Powierza o tajemniczej kobiecie

W treści wpisu celebrytka podkreśliła silne uczucie, które łączy ją z tajemniczą Moniką. „Pojawiła się niedawno, jednak zdążyła całkowicie zdominować moje życie. Z całą pewnością mogę potwierdzić, że łączy nas silna więź. Nie wiem, czy to miłość, ale... Jesteśmy blisko. Bardzo, bardzo blisko. Nie wiem, czy da się bliżej” – napisała.

W dalszej części wyznała, że obsesyjnie myśli o opisywanej kobiecie, jak by się zachowała lub co by powiedziała w danej sytuacji. Powierza wyznała też, że jej córka już ją poznała i mimo że ją polubiła, to prawdopodobnie jest zazdrosna. „Z pewnością, ona, Monika, mnie zmieniła. To nie żart, naprawdę. Dzięki niej stałam się inną osobą. Inaczej się ubieram, inaczej się czeszę, co innego jest dla mnie ważne. Zmieniam się dla niej, każdego dnia” – czytamy dalej.

Na koniec Anna Powierza przyznała, że tajemnicza Monika, która odmieniła jej życie to jej nowa rola. Serial „Kurierzy”, w którym aktorka dostała angaż jest emitowany od 13 marca 2023 roku w Telewizji Puls 2.

